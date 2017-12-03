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01:52 (мск), источник: Советский спорт

Англия уже выгоняла Слуцкого домой. Его спас корявый удар капитана

«Халл Сити» на 94-й минуте избежал поражения на «Хиллсборо».

Источник: Reuters

«Шеффилд Уэнсдей» по сравнению с командой российского тренера идет нормально. До очного матча их беспроигрышная серия составляла шесть встреч: две победы и четыре ничьих. «Халл» на протяжении стольких же матчей не может победить, у «тигров» — две ничьи и четыре поражения. После прошлой игры, где команда Слуцкого проиграла «Бристоль Сити» почти выигранный матч, тренер встретился с руководством «Халла». И как писал Hull Daily Mail, его будущее зависит от матча в Шеффилде. Месяц назад «тигры» там уже проиграли местному «Юнайтед».

Последняя встреча с «Уэнсдей» — май 2016-го на «Уэмбли», это был финал плей-офф чемпионшипа. За прошедшие полтора года составы обновились: за «Халл» ту встречу отыграл один Майкл Доусон, у нынешнего «Шеффилда» поражение точно не забыли вратарь Кейрен Вествуд, голландец Гленн Лованс, шотландец Барри Бэннан и англичанин Гари Хупер. Последний в 2012 году дважды забивал «Спартаку» в Лиге чемпионов, что принесло «Селтику» две победы над красно-белыми и участие в 1/8 финала.

Хупер должен был стать главной проблемой Слуцкого. Хоть у форварда был один гол в восьми последних матчах, в сезоне он стартовал с семью забитыми мячами в 11 играх. Первый серьезный шанс у Хупера появился только перед перерывом, и он его реализовал, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Если бы все было по правилам — этот момент стал бы единственным ударом в створ со стороны «Уэнсдей». За первые 45 минут они пробили три раза, и все — мимо ворот. «Халл» оказался эффективнее: один удар в створ — гол. Это проход Фрейзера Кэмпбелла в штрафную закончился точным ударом в нижний дальний угол. Кстати, если в прошлом матче игроки бежали праздновать гол с тренером — сейчас они так не поступили.

После перерыва хозяева били по воротам Алана Макрегора намного чаще. У них набралось 15 ударов, а у соперников — 1. Яркое подтверждение, что «Халл» очень боялся потерять 1:0. На 70-й минуте после гола Хупера пришлось передумать. Была надежда, что судья и его помощник все-таки назначат свободный удар из-за офсайда, но арбитры приняли решение в пользу атакующих.

Через четверть часа, когда тот же Хупер вывел «Шеффилд» вперед, болельщики «тигров» уже закидывали клубный твиттер фразами Slutsky out. Последний шанс ему дал главный арбитр, который добавил ко второму тайму шесть минут — столько набежало за замены и обсуждение с помощником первого гола Хупера. На четвертой добавленной минуте Доусон, прибежавший помогать атаке, коряво пробил по мячу после навеса и рикошета, и этого хватило для спасительного гола. Еще помог отскок от штанги.

После матча Слуцкий говорил не о возможности потерять работу из-за нелучшего результата. Он прямо намекнул руководству «Халла» на необходимость трансферов в ближайшее окно.

— Сейчас я вижу проблему: мы теряем уверенность, когда забиваем, и начинаем играть все больше в обороне, — говорил российский тренер на пресс-конференции. — У нас в каждом матче бывают трудные моменты, и сегодня было то же самое. Мы играем очень хорошо в первом тайме, а во втором садимся все глубже к своим воротам, и это уже другая ситуация.

— Нам сложно, потому что у нас нет крупного форварда, и Хектор был травмирован, — уже перешел Слуцкий на кадровую тему. — Очень трудно контролировать всю игру без большого нападающего. Я думал о том, что можно сделать в контратаке, но когда глубоко садишься к своим воротам, это нелегко. Остается только один вариант — длинные передачи. Сейчас я понимаю нашу проблему, и честно говоря, нам нужен крупный форвард и один-два защитника. Тогда будет возможность менять формацию.

До начала трансферного окна у Слуцкого осталось пять матчей, и среди соперников — один из лидеров чемпионшипа «Кардифф», пятая команда лиги «Дерби Каунти» и претендент на плей-офф «Лидс». Там же неуступчивый «Брентфорд» (после вылета из Кубка лиги команда выиграла шесть матчей, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение), с которым играть дома в следующем туре. Нелучший календарь при всего трехочковом отрыве от зоны вылета, но как-то надо спасаться.

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