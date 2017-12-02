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22:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Арсенал»

МОСКВА, 2 дек — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на выезде одержали победу над лондонским «Арсеналом» в 15-м туре чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой «МЮ» со счетом 3:1. В составе победителей дубль сделал Джесси Лингард (11-я и 63-я минуты), еще один гол забил Антонио Валенсия (4). У «Арсенала» отличился Александр Ляказетт (49). На 74-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «МЮ» Поль Погба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Манкунианцы набрали 35 очков и занимают второе место в таблице, «Арсенал» (28 очков) идет пятым.

«Манчестер Юнайтед» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В Москве «МЮ» обыграл армейцев со счетом 4:1, в Англии команды встретятся в рамках заключительного тура группы А 5 декабря.

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