«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Арсенал»
МОСКВА, 2 дек —
МОСКВА, 2 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой «МЮ» со счетом 3:1. В составе победителей дубль сделал Джесси Лингард (11-я и 63-я минуты), еще один гол забил Антонио Валенсия (4). У «Арсенала» отличился Александр Ляказетт (49). На 74-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «МЮ» Поль Погба.
Манкунианцы набрали 35 очков и занимают второе место в таблице, «Арсенал» (28 очков) идет пятым.
«Манчестер Юнайтед» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. В Москве «МЮ» обыграл армейцев со счетом 4:1, в Англии команды встретятся в рамках заключительного тура группы А 5 декабря.