«Барселона» подтвердила, что Юмтити пропустит восемь недель из-за травмы

Юмтити получил травму во втором тайме матча 14-го тура чемпионата Испании, который состоялся в Барселоне в субботу и завершился со счетом 2:2.

Как отмечается в сообщении на сайте «сине-гранатовых», по итогам медицинского обследования французского футболиста выяснилось, что игрок вынужден будет пропустить около восьми недель. «Юмтити не поможет команде до конца 2017 года и в январе следующего», — говорится в сообщении.