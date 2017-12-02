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2 декабря, источник: Р-Спорт

«Барселона» подтвердила, что Юмтити пропустит восемь недель из-за травмы

МОСКВА, 2 дек — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил, что защитник Самюэль Юмтити выбыл на восемь недель из-за повреждения задней поверхности бедра.

Источник: Reuters

Юмтити получил травму во втором тайме матча 14-го тура чемпионата Испании, который состоялся в Барселоне в субботу и завершился со счетом 2:2.

Как отмечается в сообщении на сайте «сине-гранатовых», по итогам медицинского обследования французского футболиста выяснилось, что игрок вынужден будет пропустить около восьми недель. «Юмтити не поможет команде до конца 2017 года и в январе следующего», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах.

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