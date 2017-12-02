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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции

«Страсбург» победил «ПСЖ» в матче 16-го тура французской Лиги 1.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше чемпионата Франции.

На 13-й минуте Жоя Да Кошта открыл счёт. В концовке первого тайма Килиан Мбаппе провёл ответный мяч. На 65-й минуте Стефан Баокен забил второй гол в ворота гостей.

«ПСЖ» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург» (18) — 14-й.

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