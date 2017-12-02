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19:34 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Защитник «Барселоны» может пропустить два месяца из-за травмы

МОСКВА, 2 дек — Р-Спорт. Защитник футбольного клуба «Барселона» Самюэль Юмтити, возможно, выбыл на два месяца из-за повреждения, полученного в матче чемпионата Испании с «Сельтой», сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

Юмтити был заменен на 71-й минуте встречи, которая состоялась в Барселоне в субботу и завершилась со счетом 2:2. Сообщается, что по итогам первого медобследования у француза выявлена серьезная мышечная травма.

В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах.

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