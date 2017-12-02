Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
СМИ: Защитник «Барселоны» может пропустить два месяца из-за травмы
МОСКВА, 2 дек —
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МОСКВА, 2 дек —
Юмтити был заменен на 71-й минуте встречи, которая состоялась в Барселоне в субботу и завершилась со счетом 2:2. Сообщается, что по итогам первого медобследования у француза выявлена серьезная мышечная травма.
В текущем сезоне 24-летний футболист сыграл за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах.