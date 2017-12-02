Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
ЕС снял некоторые санкции с России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Верес
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Депортиво
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Все события
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»
«Матч-открытие ЧМ-2018 — разочарование турнира». Обзор СМИ
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Гран-при Абу-Даби
8Представлена олимпийская форма сборной России
17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Азара помог «Челси» обыграть «Ньюкасл»

«Челси» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: AP 2017

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Дуайт Гейл открыл счёт, однако ещё до конца первого тайма лондонская команда сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам Эдена Азара и Альваро Мораты. Во второй половине игры Азар реализовал пенальти и закрепил победу синих.

«Челси» набрал 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (15) — 12-й.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ньюкасл Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Три вопроса к сборной России и РФС по итогам жеребьёвки ЧМ-2018
Российские гандболистки с разгрома стартовали на чемпионате мира
«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»
«Матч-открытие ЧМ-2018 — разочарование турнира». Обзор СМИ
Шоу автоголов, Карасева и Кокорина. Как «Зенит» победил «Урал»
Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь