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«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»
В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью.
В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью.
Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.
Счёт в матче открыли гости — на 20-й минуте Яго Аспас отметился точным ударом. Почти сразу же каталонцы сумели отыграться — Лионель Месси счёт сравнял. На 62-й минуте вперёд вышли уже
«Барселона» с 36 очками остаётся лидером в таблице Примеры, а «Сельта», имеющая в активе 18 баллов, располагается на восьмой строчке.