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15:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Манолас продлил контракт с «Ромой»

Защитник «Ромы» Костас Манолас согласовал новый контракт с римским клубом.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, новое соглашение рассчитано до июня 2022 года. Подробности сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что в соглашении будет прописана сумма отступных в размере 37 миллионов евро. Зарплата игрока при этом вырастет до 2,8 миллиона евро, а с учетом бонусов может составить около 3,5 миллиона.

В текущем сезоне 26-летний грек сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

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