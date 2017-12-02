Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Манолас продлил контракт с «Ромой»
Защитник «Ромы» Костас Манолас согласовал новый контракт с римским клубом.
Защитник «Ромы» Костас Манолас согласовал новый контракт с римским клубом.
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Ранее сообщалось о том, что в соглашении будет прописана сумма отступных в размере 37 миллионов евро. Зарплата игрока при этом вырастет до 2,8 миллиона евро, а с учетом бонусов может составить около 3,5 миллиона.
В текущем сезоне 26-летний грек сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.