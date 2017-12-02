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15:53 (мск), источник: Vesti.kz

Георгий Жуков оценил первый сезон в «Кайрате» и назвал гол в ворота «Актобе» самым красивым в своей карьере

Казахстанский полузащитник «Кайрата» Георгий Жуков в прошедшем сезоне присоединился к алматинскому клубу, проведя в ее составе 29 матчей и забив два гола. Хавбек рассказал о своих впечатлениях после дебютного сезона, а также ответил на вопросы пресс-службы.

— Да, так сложилось, что мы не совсем удачно стартовали в чемпионате и на ранней стадии сезона попали под большое давление. Отрыв от первого места стал большим, но мы продемонстрировали настоящий характер и до последнего матча сражались за первую строчку в турнирной таблице. Немного обидно, что в каких-то матчах упустили необходимые очки, но мы показали, что мы команда и готовы бороться, демонстрируя лучший футбол.

— Помимо командных показателей, как ты оценишь свой первый сезон в составе «Кайрата»?
— Я получил большое удовольствие от игры в этом сезоне. Думаю, что я провёл хорошую работу, но, к сожалению, травмы во время сезона не дали мне раскрыться полностью. Надеюсь и верю, что следующий сезон сложится лучше и я смогу продемонстрировать всю свою игру.

— Один из самых ярких моментов в этом сезоне, связанный с тобой — потрясающий гол в ворота «Актобе». Болельщики очень часто вспоминают этот гол, а ты как думаешь, это один из самых красивых твоих голов в карьере?
— Да, могу однозначно сказать — это самый красивый гол в моей карьере (улыбается).

— Какие цели на грядущий сезон ставишь перед собой?
Во-первых, хочется, чтобы все игроки были здоровы! Мы как команда поставили цель и всё будет зависеть от коллектива, добьемся мы их или нет. Самое главное, чтобы отношение к делу было правильное и тогда удача обязательно будет на нашей стороне.

Мы верим в свои силы, очень важно начать сезон с побед и тогда наша уверенность окрепнет, мы сможем бороться за самые высокие места.

— Что можешь сказать нашим болельщикам?
— Хочу поблагодарить всех наших болельщиков за отличную поддержку, которую они нам оказывали на протяжении всего сезона и за ту мотивацию, которую они нам дарили из матча в матч. Это важно, надеемся видеть их дальше!

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