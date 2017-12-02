Моуринью vs Венгер: драка или колыбельная?

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«МЮ» ОСТАНОВИТ «АРСЕНАЛ»?

Градус дуэли между Арсеном Венгером и Жозе Моуринью в последнее время поубавился, но их старые конфликты не дают покоя прессе и болельщикам. И перед сегодняшней встречей всех в Англии больше интересует не результат матча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», а взаимоотношения двух тренеров. Будет ли драка? Чье давление на судей окажется мощнее? Пожмут ли эти два мистера руки, в конце концов?

Правда, на предматчевых пресс-конференциях тема личных отношений упоминалась вскользь, а Венгер лишь предположил, что Моуринью не станет парковать свой любимый автобус на «Эмирейтс», а будет нацелен на атаку. Если так, нас ждет зрелищный матч, ведь «Арсеналу» тоже необходимо выигрывать и продлевать 12-матчевую серию без осечек на своем поле.

МОЙЕСА ЖДЕТ ИЗБИЕНИЕ?

«Вест Хэму» все хуже. В среду Дэвид Мойес не смог даже прилично проиграть (если так можно сказать) бывшему клубу — «Эвертон» разнес «молотков» 4:0. Шотландец все еще обходится без побед во главе новой команды, а календарь не сулит «ирискам» ничего хорошего: в декабре «Вест Хэму» предстоят два матча с «Арсеналом», выездные игры со «Стоуком» и «Тоттенхэмом», дерби с «Челси», а откроет марафон сам Пеп Гвардьола.

У «Манчестер Сити», кажется, есть все. Даже человек, способный «на флажке» дать нужный результат — Стерлинг уже пять раз в этом сезоне забивал важные мячи на последних минутах. В игре с «Вест Хэмом» до нервотрепки можно не доводить — «молотобойцы» в прошлом сезоне в трех матчах с «Сити» пропустили 12 мячей.

«ЛИВЕРПУЛЬ» РАЗОМНЕТСЯ ПЕРЕД «СПАРТАКОМ»?

В среду два красных клуба встретятся в одном из важнейших матчей сезона. И для «Ливерпуля» заключительная игра группового этапа Лиги чемпионов будет такой же значимой, как и для «Спартака». Поэтому, может быть, Юрген Клопп оставит в запасе на встречу с «Брайтоном» некоторых ключевых футболистов. Но это не значит, что шансы «Ливерпуля» на успех уменьшаются: Салах в среду доказал, что и со скамейки может забивать мячи.

Впрочем, «Брайтон» крепок. Команда Криса Хьютона уступила в стартовом туре «Манчестер Сити» и с тех пор не проиграла ни одного домашнего матча ни в чемпионате, ни в Кубке лиги. Сдержит ли «Брайтон» еще и «Ливерпуль»?

БЕНИТЕС ОГОРЧИТ «ЧЕЛСИ»?

Рафаэль Бенитес для «Челси» не столь значимая фигура, как для «Ливерпуля», но на «Стэмфорд Бридж» его все равно помнят. Помнят, как он сменил Роберто Ди Маттео и почти целый сезон был исполняющим обязанности главного тренера. Помнят скандирования и баннеры со словами «Рафа — вон». Помнят, что он выиграл Лигу Европы. Хотя последнее могут и не помнить — слишком мало значение этого трофея для английских топ-клубов.