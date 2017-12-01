Гол Игуаина, «сухарь» Буффона и поверженный «Наполи»
В центральном матче 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» благодаря голу
В центральном матче 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» благодаря голу
ПОГОНЯ НОМЕР ДВА
Можно привести массу цитат последних месяцев, суть которых сводится к одному: на данный момент «Наполи» самая яркая команда Италии и одна из самых ярких в Европе.
Для привыкшей сокрушать на внутренней арене всех и вся «Старой синьоры» это мизер, ведь в позапрошлом сезоне туринцы уже устраивали погоню за южанами, ликвидировав фору в 11 очков благодаря фантастической серии из 15 побед, венцом которой стал решающий гол Дзадзы. Отчасти та развязка стала катализатором перехода в «Ювентус» уставшего ждать титулов Гонсало Игуаина. Кстати, самый ненавидимый человек Неаполя оперативно восстановился после вызванной переломом пальца операции и вернулся в строй как раз в канун визита в еще недавно обожавший его город, который встретил голеадора баннерами с цифрам «71», что означает «отвратительный подлый человек».
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ.
Впрочем, принципиальность противостояния не отменила нормальных человеческих отношений, и перед игрой Пипита тепло общался с бывшими одноклубниками. Но когда прозвучал стартовый свисток, нещадно освистываемый трибунами бомбардир никого щадить не собирался. Быстрому голу после блестящего паса Дугласа Косты не дал состояться лишь хорошо изучивший повадки Игуаина Пепе Рейна.
Тем не менее, гости нащупали слабое место в оборонительных порядках, и со второй попытки довели до ума оказавшуюся решающей идеальную контратаку, начало которой положил отбор в исполнении Дугласа Косты. Бразилец переадресовал мяч в центр Дибале, а тот, приблизившись к штрафной, выдал передачу уже не промахнувшемуся Игуаину.
Мариу Руй, конечно, не равноценная замена выбывшему на длительный срок Гуляму, и его взаимопонимание с Кулибали далеко до идеала. В отличие от атаки «Юве», забивающего 44 матча подряд и установившего новый рекорд серии А. Игуаин же поразил ворота «Наполи» уже в пятый раз и демонстративно посмотрел в сторону ложи президента хозяев Аурелио Де Лаурентиса. Тот перед матчем уверял, что не держит обиду на игрока, но у Пипиты на сей счет иное мнение. Хотя, его он оставил при себе, ответив журналистами одной фразой: «Я уже все сказал на поле».
ИДЕАЛЬНАЯ ТАКТИКА, ИДЕАЛЬНЫЙ БУФФОН
Тактически Аллегри первый тайм выиграл вчистую. Туринцы максимально плотно действовали в центральной зоне и на подступах штрафной, лишая пространства Мертенса с Кальехоном, и здорово выходили из обороны в атаку. Из общей картины выбилась разве что пара авантюрных передач Кьеллини. Хорошо, в воротах есть Буффон, справившийся с ударами получавших неожиданные подарки Хамшика и Инсинье. Плюс, малыш Лорецо, несмотря на 20-сантиметровую разницу в росте, сумел превзойти в воздушной дуэли Де Шильо, но и тут Буффон сыграл выше всяких похвал. Поразительно, но готовящийся повесить бутсы на гвоздь голкипер впервые в качестве игрока «Юве» сумел сыграть на ноль на «Сан-Паоло», где туринцы неизменно пропускали на протяжении двадцати с половиной лет.
МИНУС ИНСИНЬЕ
После перерыва «Наполи» попытался быстрее двигать мяч, но в штрафную хозяев
Этот эпизод должен был снять все вопросы относительно исхода матча, но, по большому счету, их не осталось через несколько минут, когда Инсинье, столкнувшись с успевшим к мячу первым Буффоном, покинул поле в сопровождении врачей. А без своего лидера партнеры грустившего на скамейке запасных Лоренцо совсем не напоминал львов, чьи изображения на днях украсили спину форварда.
ТУРИН ЖДЕТ СПАЛЛЕТТИ, НЕАПОЛЮ НУЖЕН НАПАДАЮЩИЙ
И даже после этого чемпион не стал раскрываться. Явив публике образец старого доброго катеначчо, «Ювентус» играл строго по счету. Возможно, даже слишком прагматично, однако победителей не судят. Тем более, в нынешнем сезоне, обещающем
«Уже Завтра рискуем оказаться третьими, — не стал торопить события Буффон. — Это означает, что сегодняшняя игра должна стать отправной точкой. Мы действительно сильная команда, которая снова может повторить свой успех». В стане же «Наполи» твердили о том, что владели преимуществом 70 минут, опровергали версию об усталости и сетовали на сложности в игре против плотной обороны. Такие комментарии можно услышать после каждой игры, но
Сарри, к примеру, посетовал на то, что у него не так много вариантов в атаке, и единственным центрфорвардом является Мертенс. А Хамшик вспомнил о травме Милика, случившейся после закрытия трансферного окна. Но ведь всего через месяц оно откроется и, кто знает, может быть слухи об интересе неаполитанцев к Федору Смолову во
|Маурицио Сарри
|Массимилиано Аллегри
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)