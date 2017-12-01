Гол Игуаина, «сухарь» Буффона и поверженный «Наполи»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Ростов
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
15:00
Барселона
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Шахтер Д
Верес
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Депортиво
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
1.12
Малага0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
1.12
Дижон3
Бордо2
Футбол. Зарубежный
1.12
Наполи0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
1.12
Фрайбург0
Гамбург0
Все события
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
8Официальный плакат ЧМ по футболу представили в Москве
11:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Игуаина, «сухарь» Буффона и поверженный «Наполи»

В центральном матче 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Наполи» благодаря голу экс-форварда неаполитанцев Гонсало Игуаина и сократил отставание от лидера до одного очка.

Источник: Reuters

ПОГОНЯ НОМЕР ДВА

Можно привести массу цитат последних месяцев, суть которых сводится к одному: на данный момент «Наполи» самая яркая команда Италии и одна из самых ярких в Европе. Где-то совсем рядом с «ПСЖ» и «Манчестер Сити», который, к слову, относительно недавно преподал урок неаполитанцам и признанному на Апеннинах лучшим тренером 2017 года Маурицио Сарри. Даже наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался: «Наполи» делает нечто необыкновенное в этом сезоне, потеряв только четыре очка. Вместе с тем он совершенно логично заметил, что чемпион отстает от лидера «не на 27 очков, а всего лишь на четыре балла».

Для привыкшей сокрушать на внутренней арене всех и вся «Старой синьоры» это мизер, ведь в позапрошлом сезоне туринцы уже устраивали погоню за южанами, ликвидировав фору в 11 очков благодаря фантастической серии из 15 побед, венцом которой стал решающий гол Дзадзы. Отчасти та развязка стала катализатором перехода в «Ювентус» уставшего ждать титулов Гонсало Игуаина. Кстати, самый ненавидимый человек Неаполя оперативно восстановился после вызванной переломом пальца операции и вернулся в строй как раз в канун визита в еще недавно обожавший его город, который встретил голеадора баннерами с цифрам «71», что означает «отвратительный подлый человек».

Во время загрузки произошла ошибка.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ.

Впрочем, принципиальность противостояния не отменила нормальных человеческих отношений, и перед игрой Пипита тепло общался с бывшими одноклубниками. Но когда прозвучал стартовый свисток, нещадно освистываемый трибунами бомбардир никого щадить не собирался. Быстрому голу после блестящего паса Дугласа Косты не дал состояться лишь хорошо изучивший повадки Игуаина Пепе Рейна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, гости нащупали слабое место в оборонительных порядках, и со второй попытки довели до ума оказавшуюся решающей идеальную контратаку, начало которой положил отбор в исполнении Дугласа Косты. Бразилец переадресовал мяч в центр Дибале, а тот, приблизившись к штрафной, выдал передачу уже не промахнувшемуся Игуаину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мариу Руй, конечно, не равноценная замена выбывшему на длительный срок Гуляму, и его взаимопонимание с Кулибали далеко до идеала. В отличие от атаки «Юве», забивающего 44 матча подряд и установившего новый рекорд серии А. Игуаин же поразил ворота «Наполи» уже в пятый раз и демонстративно посмотрел в сторону ложи президента хозяев Аурелио Де Лаурентиса. Тот перед матчем уверял, что не держит обиду на игрока, но у Пипиты на сей счет иное мнение. Хотя, его он оставил при себе, ответив журналистами одной фразой: «Я уже все сказал на поле».

Во время загрузки произошла ошибка.

ИДЕАЛЬНАЯ ТАКТИКА, ИДЕАЛЬНЫЙ БУФФОН

Тактически Аллегри первый тайм выиграл вчистую. Туринцы максимально плотно действовали в центральной зоне и на подступах штрафной, лишая пространства Мертенса с Кальехоном, и здорово выходили из обороны в атаку. Из общей картины выбилась разве что пара авантюрных передач Кьеллини. Хорошо, в воротах есть Буффон, справившийся с ударами получавших неожиданные подарки Хамшика и Инсинье. Плюс, малыш Лорецо, несмотря на 20-сантиметровую разницу в росте, сумел превзойти в воздушной дуэли Де Шильо, но и тут Буффон сыграл выше всяких похвал. Поразительно, но готовящийся повесить бутсы на гвоздь голкипер впервые в качестве игрока «Юве» сумел сыграть на ноль на «Сан-Паоло», где туринцы неизменно пропускали на протяжении двадцати с половиной лет.

МИНУС ИНСИНЬЕ

После перерыва «Наполи» попытался быстрее двигать мяч, но в штрафную хозяев по-прежнему не пускали. Однажды Мертенс там, правда, упал, однако и Орсато, и видео-арбитры посчитали, что успевший поставить оппоненту корпус Кьеллини действовал в рамках правил. Неаполитанцы бились лбом о стену, тогда как «Юве» выглядел по-настоящему искушенным бойцом, имевшим четкий план и представление о том, когда надо защищаться, а когда идти вперед. Позиционные атаки «бьянконери» были редким явлением, зато по-настоящему убийственным. Пьянич, например, одним пасом перевел защиту соперника в ранг статистов, и вряд ли кто-то объяснит, как Матюиди не сумел отправить мяч в ворота, а Рейна их отстоял.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот эпизод должен был снять все вопросы относительно исхода матча, но, по большому счету, их не осталось через несколько минут, когда Инсинье, столкнувшись с успевшим к мячу первым Буффоном, покинул поле в сопровождении врачей. А без своего лидера партнеры грустившего на скамейке запасных Лоренцо совсем не напоминал львов, чьи изображения на днях украсили спину форварда.

Во время загрузки произошла ошибка.

ТУРИН ЖДЕТ СПАЛЛЕТТИ, НЕАПОЛЮ НУЖЕН НАПАДАЮЩИЙ

И даже после этого чемпион не стал раскрываться. Явив публике образец старого доброго катеначчо, «Ювентус» играл строго по счету. Возможно, даже слишком прагматично, однако победителей не судят. Тем более, в нынешнем сезоне, обещающем наконец-то подарить полноценное сражение за скудетто. Туринцы снова оторвались от имеющей матч в запасе «Ромы», вплотную приблизились к впервые проигравшему «Наполи» и заодно дали шанс играющему в воскресенье «Интеру» по итогам тура наконец-то превратиться в полноценного лидера. Возможно, лишь на неделю, когда команду Лучано Спаллетти ждет поездка в Турин на «дерби Италии».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уже Завтра рискуем оказаться третьими, — не стал торопить события Буффон. — Это означает, что сегодняшняя игра должна стать отправной точкой. Мы действительно сильная команда, которая снова может повторить свой успех». В стане же «Наполи» твердили о том, что владели преимуществом 70 минут, опровергали версию об усталости и сетовали на сложности в игре против плотной обороны. Такие комментарии можно услышать после каждой игры, но кое-что интересное прозвучало.

Сарри, к примеру, посетовал на то, что у него не так много вариантов в атаке, и единственным центрфорвардом является Мертенс. А Хамшик вспомнил о травме Милика, случившейся после закрытия трансферного окна. Но ведь всего через месяц оно откроется и, кто знает, может быть слухи об интересе неаполитанцев к Федору Смолову во что-то материализуются?

Наполи 0:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
1.12.2017, 22:45 основной раунд: 15-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Массимилиано Аллегри
Голы
9 Гонсало Игуаин (П. Дибала) 12′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Марек Хамшик 17
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
45+1′ Дрис Мертенс 14
Хосе Кальехон 7
59′ 76′ Мариу Руй 6
Кристиан Маджо 11
67′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Петр Зелиньски 20
76′ Лоренцо Инсинье 24
Адам Унас 37
1 Джанлуиджи Буффон
22 Квадво Асамоа
3 Джорджо Кьеллини 22′
4 Мехди Бенатиа
14 Блэз Матюиди
5 Миралем Пьянич
9 Гонсало Игуаин
10 Пауло Дибала
2 Маттиа Де Шильо 84′
15 Андреа Барцальи
6 Сами Хедира 67′
8 Клаудио Маркизио
11 Дуглас Коста 79′
7 Хуан Куадрадо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 4
10 Угловые 4
9 Фолы 5
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кого купят "Спартак", "Зенит" и "Краснодар"
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Панарин впервые набрал три очка в матче НХЛ за «Коламбус»
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Соперник России. Уругвай: Небесные олимпийцы с кусачим форвардом
Футболисты ЦСКА разгромили «Тосно» в матче чемпионата России
Двое игроков РФПЛ названы потенциальными открытиями ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь