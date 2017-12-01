Гол Игуаина, «сухарь» Буффона и поверженный «Наполи»

Источник: Reuters

ПОГОНЯ НОМЕР ДВА

Можно привести массу цитат последних месяцев, суть которых сводится к одному: на данный момент «Наполи» самая яркая команда Италии и одна из самых ярких в Европе. Где-то совсем рядом с «ПСЖ» и «Манчестер Сити», который, к слову, относительно недавно преподал урок неаполитанцам и признанному на Апеннинах лучшим тренером 2017 года Маурицио Сарри. Даже наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался: «Наполи» делает нечто необыкновенное в этом сезоне, потеряв только четыре очка. Вместе с тем он совершенно логично заметил, что чемпион отстает от лидера «не на 27 очков, а всего лишь на четыре балла».

Для привыкшей сокрушать на внутренней арене всех и вся «Старой синьоры» это мизер, ведь в позапрошлом сезоне туринцы уже устраивали погоню за южанами, ликвидировав фору в 11 очков благодаря фантастической серии из 15 побед, венцом которой стал решающий гол Дзадзы. Отчасти та развязка стала катализатором перехода в «Ювентус» уставшего ждать титулов Гонсало Игуаина. Кстати, самый ненавидимый человек Неаполя оперативно восстановился после вызванной переломом пальца операции и вернулся в строй как раз в канун визита в еще недавно обожавший его город, который встретил голеадора баннерами с цифрам «71», что означает «отвратительный подлый человек».

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ.

Впрочем, принципиальность противостояния не отменила нормальных человеческих отношений, и перед игрой Пипита тепло общался с бывшими одноклубниками. Но когда прозвучал стартовый свисток, нещадно освистываемый трибунами бомбардир никого щадить не собирался. Быстрому голу после блестящего паса Дугласа Косты не дал состояться лишь хорошо изучивший повадки Игуаина Пепе Рейна.

Тем не менее, гости нащупали слабое место в оборонительных порядках, и со второй попытки довели до ума оказавшуюся решающей идеальную контратаку, начало которой положил отбор в исполнении Дугласа Косты. Бразилец переадресовал мяч в центр Дибале, а тот, приблизившись к штрафной, выдал передачу уже не промахнувшемуся Игуаину.

Мариу Руй, конечно, не равноценная замена выбывшему на длительный срок Гуляму, и его взаимопонимание с Кулибали далеко до идеала. В отличие от атаки «Юве», забивающего 44 матча подряд и установившего новый рекорд серии А. Игуаин же поразил ворота «Наполи» уже в пятый раз и демонстративно посмотрел в сторону ложи президента хозяев Аурелио Де Лаурентиса. Тот перед матчем уверял, что не держит обиду на игрока, но у Пипиты на сей счет иное мнение. Хотя, его он оставил при себе, ответив журналистами одной фразой: «Я уже все сказал на поле».

ИДЕАЛЬНАЯ ТАКТИКА, ИДЕАЛЬНЫЙ БУФФОН

Тактически Аллегри первый тайм выиграл вчистую. Туринцы максимально плотно действовали в центральной зоне и на подступах штрафной, лишая пространства Мертенса с Кальехоном, и здорово выходили из обороны в атаку. Из общей картины выбилась разве что пара авантюрных передач Кьеллини. Хорошо, в воротах есть Буффон, справившийся с ударами получавших неожиданные подарки Хамшика и Инсинье. Плюс, малыш Лорецо, несмотря на 20-сантиметровую разницу в росте, сумел превзойти в воздушной дуэли Де Шильо, но и тут Буффон сыграл выше всяких похвал. Поразительно, но готовящийся повесить бутсы на гвоздь голкипер впервые в качестве игрока «Юве» сумел сыграть на ноль на «Сан-Паоло», где туринцы неизменно пропускали на протяжении двадцати с половиной лет.

МИНУС ИНСИНЬЕ

После перерыва «Наполи» попытался быстрее двигать мяч, но в штрафную хозяев по-прежнему не пускали. Однажды Мертенс там, правда, упал, однако и Орсато, и видео-арбитры посчитали, что успевший поставить оппоненту корпус Кьеллини действовал в рамках правил. Неаполитанцы бились лбом о стену, тогда как «Юве» выглядел по-настоящему искушенным бойцом, имевшим четкий план и представление о том, когда надо защищаться, а когда идти вперед. Позиционные атаки «бьянконери» были редким явлением, зато по-настоящему убийственным. Пьянич, например, одним пасом перевел защиту соперника в ранг статистов, и вряд ли кто-то объяснит, как Матюиди не сумел отправить мяч в ворота, а Рейна их отстоял.

Этот эпизод должен был снять все вопросы относительно исхода матча, но, по большому счету, их не осталось через несколько минут, когда Инсинье, столкнувшись с успевшим к мячу первым Буффоном, покинул поле в сопровождении врачей. А без своего лидера партнеры грустившего на скамейке запасных Лоренцо совсем не напоминал львов, чьи изображения на днях украсили спину форварда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:59.09722222222222% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcFExG3BdXO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">il nuovo tatu ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Lorenzo Insigne (@insigne.official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-29T12:33:08+00:00">Ноя 29 2017 в 4:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ТУРИН ЖДЕТ СПАЛЛЕТТИ, НЕАПОЛЮ НУЖЕН НАПАДАЮЩИЙ

И даже после этого чемпион не стал раскрываться. Явив публике образец старого доброго катеначчо, «Ювентус» играл строго по счету. Возможно, даже слишком прагматично, однако победителей не судят. Тем более, в нынешнем сезоне, обещающем наконец-то подарить полноценное сражение за скудетто. Туринцы снова оторвались от имеющей матч в запасе «Ромы», вплотную приблизились к впервые проигравшему «Наполи» и заодно дали шанс играющему в воскресенье «Интеру» по итогам тура наконец-то превратиться в полноценного лидера. Возможно, лишь на неделю, когда команду Лучано Спаллетти ждет поездка в Турин на «дерби Италии».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcLRbjUgboA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Repost @marchisiocla8 ・・・ Supeeeeeer ??? #JuveNapoli #MC8 #tilltheend</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Juventus Football Club (@juventus) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-01T22:19:14+00:00">Дек 1 2017 в 2:19 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уже Завтра рискуем оказаться третьими, — не стал торопить события Буффон. — Это означает, что сегодняшняя игра должна стать отправной точкой. Мы действительно сильная команда, которая снова может повторить свой успех». В стане же «Наполи» твердили о том, что владели преимуществом 70 минут, опровергали версию об усталости и сетовали на сложности в игре против плотной обороны. Такие комментарии можно услышать после каждой игры, но кое-что интересное прозвучало.