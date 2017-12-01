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01:55 (мск), источник: Советский спорт

Уроки тактики. Как «Ювентус» обыграл «Наполи»

«Ювентус» в прагматичном стиле обыграл «Наполи» на «Сан-Паоло», и вплотную приблизился к лидеру Серии А.

Источник: Советский спорт

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗА АЛЛЕГРИ

Главный матч осени в Италии получился очень итальянским. Редко встречи лидеров Серии А превращаются в голевые пиршества, чаще зрители со всего мира видят на поле мощнейшую тактическую «зарубу», тоже по-своему интересную и зрелищную. Вот и матч между «Наполи» и «Ювентусом» с первых минут превратился в тренерскую дуэль. Маурицио Сарри, несмотря на статус соперника, предпочел не отказываться от привычного атакующего футбола: игроки «Наполи» первый раз вошли в штрафную соперника уже на 40-й секунде, но удар Гамшика заблокировал защитник. «Ювентус» Массимилиано Аллегри сознательно отдал мяч сопернику, и «бьянконери» действовали на контратаках. Такая тактика могла принести успех уже на 3-й минуте, когда Игуаин под свист местных тифози, которые, мягко говоря, его ненавидят, мог забить, как раз оказавшись на острие контратаки. Спас Рейна, отбивший удар аргентинца плечом.

Что не получилось с первой попытки — вышло со второй. Десять минут спустя еще одна контратака «Юве» привела к тому, что Дибала протащил мяч по центру метров 40, и сделал точную передачу на Игуаина, и тот пробил низом под опорную ногу голкиперу — 0:1. В оставшееся до перерыва время, да и немалый кусок второго тайма неаполитанцы занимались примерно тем же, чем занимаются в первом тайме против любого соперника, особенно дома. Прессинговали, отбирали, навешивали, били. Навесы предсказуемо летели в никуда. Вообще, непонятно, зачем ими столь активно пользоваться, когда в атаке у тебя Мертенс, Инсинье и Кальехон, ростом не сильно превосходящие хоббитов. А многочисленные удары оказывались либо очень неточными, либо те, что приходились в створ, были совершенно не опасны для Буффона. Еще несколько потенциально опасных ударов заблокировали защитники.

ФУТБОЛ НА 60 МИНУТ

Зачем обо всем этом вообще говорить? Да просто футбол «Наполи», которым все привыкли восторгаться (и часто есть, за что), рассчитан не на 90, а на 60−70 минут. По истечении этого временного отрезка команда обычно обеспечивала себе голевой задел, после чего заметно сдавала, будучи не в силах поддерживать собственный высокий темп, игру в касание и интенсивный прессинг. Этим пользуются, как правило, все команды, которые с «Наполи» играют, или пытаются играть на равных. И если южане к этому моменту не имеют весомого превосходства в счете — жди беды. В этом сезоне на «Сан-Паоло» выстоял «Интер», переживший сложный первый тайм, нестабильный «Милан» едва не спасся в концовке со счета 0:2, а «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и вовсе разобрал подопечных Сарри на запчасти. А уж против такой опытной команды, как «Ювентус» — тем более опасно не забить пару-тройку мячей до перерыва. Но это было бы фантастическим раскладом. В итоге все так и получилось. Первую треть второго тайма «Наполи» безуспешно давил, а на 68-й минуте «Ювентус», игроки которого мячом до того владели редко, и Рейну не беспокоили, провел контратаку. Лишь чудом с угла вратарской не забил Матюиди. А несколько минут спустя внезапно занемог Инсинье, попросивший замену, что стало, по сути, выброшенным белым флагом со стороны «Наполи».

Хозяева по инерции атаковали, но уже заметно вырос процент брака, и банально кончился бензин. Гамшик, который крайне редко доигрывает матч до конца, в этот раз вынужденно отыграл все 90 минут, и к концу игры еле передвигался по полю. К тому же «ювентини» в этом матче уверенно оборонялись буквально всей командой. Это не художественное преувеличение: в защите отрабатывали даже Дибала и Дуглас Коста. За последнюю четверть часа «Наполи» так и не создал ничего, что можно считать голевым моментом. Только эпизоды, которые нынче модно называть «подходами» (в данном случае в прямом смысле слова, потому что сил бегать у «адзурри» уже не осталось). Победе 1:0 игроки «Ювентуса» радовались довольно бурно, она действительно далась команде непросто, и была в турнирном плане очень важна. Но нельзя не отметить и роль Массимилиано Аллегри, который показал всем пример, как нужно играть против мощной атаки «Наполи», да так, что Мертенс и Гамшик были тенью самих себя. Для «Наполи», кстати, поражение катастрофой не стало, так как команда в таблице по-прежнему опережает «Юве», теперь на одно очко. Впрочем, уже в воскресенье в случае победы над «Кьево» в лидеры чемпионата может выбиться «Интер». «Нерадзурри», выдержав все тяготы смены руководства и перестройки состава, в этом сезоне как-то незаметно превратились в одного из претендентов на скудетто. И пока именно «Интер» остается единственной командой Серии А, не потерпевшей ни одного поражения.

Наполи 0:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
1.12.2017, 22:45 основной раунд: 15-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Массимилиано Аллегри
Голы
9 Гонсало Игуаин (П. Дибала) 12′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Марек Хамшик 17
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
45+1′ Дрис Мертенс 14
Хосе Кальехон 7
59′ 76′ Мариу Руй 6
Кристиан Маджо 11
67′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Петр Зелиньски 20
76′ Лоренцо Инсинье 24
Адам Унас 37
1 Джанлуиджи Буффон
22 Квадво Асамоа
3 Джорджо Кьеллини 22′
4 Мехди Бенатиа
14 Блэз Матюиди
5 Миралем Пьянич
9 Гонсало Игуаин
10 Пауло Дибала
2 Маттиа Де Шильо 84′
15 Андреа Барцальи
6 Сами Хедира 67′
8 Клаудио Маркизио
11 Дуглас Коста 79′
7 Хуан Куадрадо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 4
10 Угловые 4
9 Фолы 5
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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