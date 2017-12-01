Уроки тактики. Как «Ювентус» обыграл «Наполи»

Источник: Советский спорт

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗА АЛЛЕГРИ

Главный матч осени в Италии получился очень итальянским. Редко встречи лидеров Серии А превращаются в голевые пиршества, чаще зрители со всего мира видят на поле мощнейшую тактическую «зарубу», тоже по-своему интересную и зрелищную. Вот и матч между «Наполи» и «Ювентусом» с первых минут превратился в тренерскую дуэль. Маурицио Сарри, несмотря на статус соперника, предпочел не отказываться от привычного атакующего футбола: игроки «Наполи» первый раз вошли в штрафную соперника уже на 40-й секунде, но удар Гамшика заблокировал защитник. «Ювентус» Массимилиано Аллегри сознательно отдал мяч сопернику, и «бьянконери» действовали на контратаках. Такая тактика могла принести успех уже на 3-й минуте, когда Игуаин под свист местных тифози, которые, мягко говоря, его ненавидят, мог забить, как раз оказавшись на острие контратаки. Спас Рейна, отбивший удар аргентинца плечом.

Что не получилось с первой попытки — вышло со второй. Десять минут спустя еще одна контратака «Юве» привела к тому, что Дибала протащил мяч по центру метров 40, и сделал точную передачу на Игуаина, и тот пробил низом под опорную ногу голкиперу — 0:1. В оставшееся до перерыва время, да и немалый кусок второго тайма неаполитанцы занимались примерно тем же, чем занимаются в первом тайме против любого соперника, особенно дома. Прессинговали, отбирали, навешивали, били. Навесы предсказуемо летели в никуда. Вообще, непонятно, зачем ими столь активно пользоваться, когда в атаке у тебя Мертенс, Инсинье и Кальехон, ростом не сильно превосходящие хоббитов. А многочисленные удары оказывались либо очень неточными, либо те, что приходились в створ, были совершенно не опасны для Буффона. Еще несколько потенциально опасных ударов заблокировали защитники.

ФУТБОЛ НА 60 МИНУТ

Зачем обо всем этом вообще говорить? Да просто футбол «Наполи», которым все привыкли восторгаться (и часто есть, за что), рассчитан не на 90, а на 60−70 минут. По истечении этого временного отрезка команда обычно обеспечивала себе голевой задел, после чего заметно сдавала, будучи не в силах поддерживать собственный высокий темп, игру в касание и интенсивный прессинг. Этим пользуются, как правило, все команды, которые с «Наполи» играют, или пытаются играть на равных. И если южане к этому моменту не имеют весомого превосходства в счете — жди беды. В этом сезоне на «Сан-Паоло» выстоял «Интер», переживший сложный первый тайм, нестабильный «Милан» едва не спасся в концовке со счета 0:2, а «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и вовсе разобрал подопечных Сарри на запчасти. А уж против такой опытной команды, как «Ювентус» — тем более опасно не забить пару-тройку мячей до перерыва. Но это было бы фантастическим раскладом. В итоге все так и получилось. Первую треть второго тайма «Наполи» безуспешно давил, а на 68-й минуте «Ювентус», игроки которого мячом до того владели редко, и Рейну не беспокоили, провел контратаку. Лишь чудом с угла вратарской не забил Матюиди. А несколько минут спустя внезапно занемог Инсинье, попросивший замену, что стало, по сути, выброшенным белым флагом со стороны «Наполи».