Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
«Малага» сыграла вничью с «Леванте»
«Малага» сыграла вничью с «Леванте» в матче 14-го тура испанской Примеры.
«Малага» сыграла вничью с «Леванте» в матче 14-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 0:0.
«Малага» набрала восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» имеет в своём активе 16 баллов и располагается на 14-й строчке.
В следующем туре чемпионата «Малага» 10 декабря сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», а «Леванте» в этот же день примет на своём поле «Атлетик».
|Мичел
|Хуан Муньис
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)