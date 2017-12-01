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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Малага» сыграла вничью с «Леванте»

«Малага» сыграла вничью с «Леванте» в матче 14-го тура испанской Примеры.

Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 0:0.

«Малага» набрала восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» имеет в своём активе 16 баллов и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре чемпионата «Малага» 10 декабря сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад», а «Леванте» в этот же день примет на своём поле «Атлетик».

Малага 0:0
Первый тайм: 0:0
Леванте
1.12.2017, 23:00 основной раунд: 14-й тур La Rosaleda
Главные тренеры
Мичел Хуан Муньис
Составы
Хименес Гаго Роберто 1
Диего Гонсалес 3
30′ Луис Эрнандес 4
Роберто Росалес 18
Поль Байс 22
Моралес Адриан Гонсалес 8
Хосе Луис Ресио 14
Диего Ролан 24
85′ Гонсало Чори Кастро 11
Хуанпи Аньор 10
59′ Адальберто Пеньяранда 16
Борха Бастон 9
70′ Серхио Гонтан Кеко 20
Хавьер Онтиверос 17
13 Паредес Ойер Оласабаль
3 Тоньо
6 Хосе Мануэль Чема
15 Серхио Постиго
26 Шак Мур
10 Энис Барди 51′
11 Хосе Луис Моралес
24 Хосе Кампанья 90+1′
7 Санчес Самуэль Гарсия 45′ 36′
31 Моктар Эль Ид
12 Энес Унал 57′
16 Нано
23 Давид Ремесейро Хасон 81′
14 Альварес Иви Лопес
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 3
7 Угловые 2
12 Фолы 15
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Малага
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