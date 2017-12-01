Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Новогодний подарок ребенку: 5 золотых правил
10 стран с самой дешевой ипотекой
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Малага0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон2
Бордо2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург0
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома3
СПАЛ1
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА6
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т0
Спартак М1
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
1 декабря, источник: Чемпионат.com

«Рома» обыграла СПАЛ, игравший вдесятером почти весь матч

В матче 15-го тура итальянской Серии A «Рома» принимала СПАЛ и одержала победу со счётом 3:1.

Источник: AP 2017

Гости уже на 9-й минуте остались вдесятером — с поля был удалён Фелипе. На 19-й минуте Эдин Джеко вывел римлян вперёд, а на 32-й отличился Кевин Стротман. На 53-й минуте Лоренцо Пеллегрини довёл счёт до разгромного. Однако почти сразу же СПАЛ счёт размочил — Федерико Вивиани не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании.

В таблице итальянского первенства «Рома» (34 очка) располагается на четвёртой строчке, СПАЛ (10) — на 17-й.

Рома 3:1
Первый тайм: 2:0
СПАЛ
1.12.2017, 20:30 основной раунд: 15-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Леонардо Семпличи
Голы
19′ Эдин Джеко (С. Эль-Шаарави) 9
32′ Кевин Стротман 6
53′ Лоренцо Пеллегрини (А. Коларов) 7
77 Федерико Вивиани 55′
Нереализованные пенальти
77 Ф. Вивиани 55′
Составы
Алиссон 1
Гильерме Жуан Жезус 5
Константинос Манолас 44
Кевин Стротман 6
Лоренцо Пеллегрини 7
Алессандро Флоренци 24
Эдин Джеко 9
Стефан Эль-Шаарави 92
75′ Александр Коларов 11
Эмерсон 33
22′ 61′ Максим Гоналон 21
Жерсон 30
64′ Дженгиз Ундер 17
Патрик Шик 14
1 Альфред Гомис
6 Микеле Кремонези
14 Федерико Маттьелло
23 Франческо Викари
27 Диас да Силва дал Белу Фелипе 9′
11 Лука Риццо
29 Мануэль Лаццари
77 Федерико Вивиани
88 Альберто Грасси 70′ 65′
18 Эрос Скьявон 82′
9 Федерико Бонаццоли 20′
20 Лука Мора
43 Альберто Палоски 78′
22 Марко Боррьелло
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
37 Удары (всего) 3
15 Удары в створ 2
10 Угловые 0
10 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Розарио Абиссо (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
СПАЛ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Соперник России. Уругвай: Небесные олимпийцы с кусачим форвардом
Футболисты ЦСКА разгромили «Тосно» в матче чемпионата России
Соперник России. Египет: Третье пришествие «фараонов»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения Специалисты Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям разработали единую федеральную систему оповещения о пропавших детях. Ее презентация прошла в Совете Федерации.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь