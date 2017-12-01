«Рома» обыграла СПАЛ, игравший вдесятером почти весь матч

Гости уже на 9-й минуте остались вдесятером — с поля был удалён Фелипе. На 19-й минуте Эдин Джеко вывел римлян вперёд, а на 32-й отличился Кевин Стротман. На 53-й минуте Лоренцо Пеллегрини довёл счёт до разгромного. Однако почти сразу же СПАЛ счёт размочил — Федерико Вивиани не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании.