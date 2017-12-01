«Реал» не пройдет проверку в класико, «Барселона» встретится с Унсуэ
«СЭ» анонсирует матчи четырнадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
«СЭ» анонсирует матчи четырнадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
УНСУЭ ВЕРНЕТСЯ НА «КАМП НОУ»
Хуан Карлос Унсуэ, многолетний ассистент Луиса Энрике, был одним из основных кандидатов на должность главного тренера «Барселоны» после ухода Лучо. Но конфликт с Неймаром поставил крест на его мечтах — руководство каталонского клуба решило не рисковать и сделало выбор в пользу Эрнесто Вальверде. В результате на «Камп Ноу» не осталось ни Неймара, ни Унсуэ — первый уехал покорять Париж, а второй отправился руководить «Сельтой». Нельзя сказать, что в Виго у него все получается, но «кельты» довольно уверенно идут в середине таблицы. Субботний матч станет первым возвращением Унсуэ на главный стадион каталонской столицы, и ему нужно будет совершить настоящий подвиг, чтобы прервать неудачную серию своей команды — последние две игры на «Камп Ноу» в чемпионате «Сельта» проиграла со счетом 1:6 и 0:5.
«РЕАЛ» ПОТЕРЯЕТ ОЧКИ В КЛАСИКО
222 дня. Столько времени болельщики «Реала» не видят на поле собранное вместе звездное трио «сливочного» нападения — Роналду, Бэйла и Бензема. Последний раз они появлялись в апрельском Класико, которое «королевский» клуб проиграл
«АТЛЕТИКО» ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА ПОБЕДИТ ДОМА
Последняя домашняя победа в чемпионате была одержана «матрасниками» более двух месяцев назад — 23 сентября в игре с «Севильей» (2:0). С тех пор подопечные Диего Симеоне провели ряд неубедительных матчей, максимально осложнили себе жизнь в Лиге чемпионов, набрав первые три очка лишь в пятом туре (2:0 против «Ромы»), четыре раза сыграли вничью в ла лиге и отстали от лидера чемпионата на 8 очков. Последние игры говорят о том, что кризисный период пройден — в трех матчах во всех турнирах одержаны три победы с общим счетом 10:0. «Реал Сосьедад» не привык давать себя в обиду, но «атлеты» явно набрали отличный ход — давно пора обрадовать своих болельщиков на новом мадридском стадионе хорошим результатом. Антуан Гризманн забил красивейший мяч «Роме» — в таком же стиле он забивал и за команду из
1 декабря, пятница
23:00. МАЛАГА — ЛЕВАНТЕ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.73 — Н 3.76 — П2 4.82.
2 декабря, суббота
15:00. БАРСЕЛОНА — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.12 — Н 9.33 — П2 16.0.
18:15. АТЛЕТИКО — РЕАЛ СОСЬЕДАД. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.53 — Н 4.06 — П2 6.68.
20:30. СЕВИЛЬЯ — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.42 — Н 4.67 — П2 6.75.
22:45. АТЛЕТИК — РЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 6.78 — Н 4.69 — П2 1.42.
3 декабря, воскресенье
14:00. ЛЕГАНЕС — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.75 — Н 3.06 — П2 2.57.
18:15. ХЕТАФЕ — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.87 — Н 3.36 — П2 2.31.
20:30. ЭЙБАР — ЭСПАНЬОЛ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.28 — Н 3.03 — П2 3.21.
22:45. ЛАС ПАЛЬМАС — БЕТИС. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.15 — Н 3.56 — П2 2.99.
4 декабря, понедельник
23:00. ЖИРОНА — АЛАВЕС. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.59 — Н 3.68 — П2 5.53.