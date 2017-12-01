«Реал» не пройдет проверку в класико, «Барселона» встретится с Унсуэ

Источник: Спорт-Экспресс

УНСУЭ ВЕРНЕТСЯ НА «КАМП НОУ»

Хуан Карлос Унсуэ, многолетний ассистент Луиса Энрике, был одним из основных кандидатов на должность главного тренера «Барселоны» после ухода Лучо. Но конфликт с Неймаром поставил крест на его мечтах — руководство каталонского клуба решило не рисковать и сделало выбор в пользу Эрнесто Вальверде. В результате на «Камп Ноу» не осталось ни Неймара, ни Унсуэ — первый уехал покорять Париж, а второй отправился руководить «Сельтой». Нельзя сказать, что в Виго у него все получается, но «кельты» довольно уверенно идут в середине таблицы. Субботний матч станет первым возвращением Унсуэ на главный стадион каталонской столицы, и ему нужно будет совершить настоящий подвиг, чтобы прервать неудачную серию своей команды — последние две игры на «Камп Ноу» в чемпионате «Сельта» проиграла со счетом 1:6 и 0:5.

«РЕАЛ» ПОТЕРЯЕТ ОЧКИ В КЛАСИКО

222 дня. Столько времени болельщики «Реала» не видят на поле собранное вместе звездное трио «сливочного» нападения — Роналду, Бэйла и Бензема. Последний раз они появлялись в апрельском Класико, которое «королевский» клуб проиграл сине-гранатовым со счетом 2:3, и когда уже на 38-й минуте Бэйл был вынужден покинуть поле из-за травмы. С тех пор то дисквалификация, то повреждение, то тренерская ротация мешали им встретиться вновь. Надежды возлагались на очередное Класико — «классическими» играми в Испании зовут не только встречи «Реала» и «Барселоны», но и их матчи против «Атлетика», потому что ни одна из трех команд никогда не покидала элитный испанский дивизион, — француз и португалец в строю, а валлиец, казалось, залечил последнюю травму, и готов сыграть против басков. Но стоило Бэйлу появиться во вторничном кубковом матче против «Фуэнлабрады» (2:2), как он опять досрочно завершил встречу из-за болей в ноге. Воссоединение знаменитой мадридской тройки откладывается на неопределенный срок — «Реал», едва не потерявший очки в домашней игре против «Малаги» (3:2) в минувшем туре, с большой долей вероятности потеряет их на «Сан Мамесе».

«АТЛЕТИКО» ВПЕРВЫЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА ПОБЕДИТ ДОМА

Последняя домашняя победа в чемпионате была одержана «матрасниками» более двух месяцев назад — 23 сентября в игре с «Севильей» (2:0). С тех пор подопечные Диего Симеоне провели ряд неубедительных матчей, максимально осложнили себе жизнь в Лиге чемпионов, набрав первые три очка лишь в пятом туре (2:0 против «Ромы»), четыре раза сыграли вничью в ла лиге и отстали от лидера чемпионата на 8 очков. Последние игры говорят о том, что кризисный период пройден — в трех матчах во всех турнирах одержаны три победы с общим счетом 10:0. «Реал Сосьедад» не привык давать себя в обиду, но «атлеты» явно набрали отличный ход — давно пора обрадовать своих болельщиков на новом мадридском стадионе хорошим результатом. Антуан Гризманн забил красивейший мяч «Роме» — в таком же стиле он забивал и за команду из Сан-Себастьяна. В субботу он огорчит свой бывший клуб.

1 декабря, пятница

23:00. МАЛАГА — ЛЕВАНТЕ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.73 — Н 3.76 — П2 4.82.

2 декабря, суббота

15:00. БАРСЕЛОНА — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.12 — Н 9.33 — П2 16.0.

18:15. АТЛЕТИКО — РЕАЛ СОСЬЕДАД. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.53 — Н 4.06 — П2 6.68.

20:30. СЕВИЛЬЯ — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.42 — Н 4.67 — П2 6.75.

22:45. АТЛЕТИК — РЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 6.78 — Н 4.69 — П2 1.42.

3 декабря, воскресенье

14:00. ЛЕГАНЕС — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.75 — Н 3.06 — П2 2.57.

18:15. ХЕТАФЕ — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.87 — Н 3.36 — П2 2.31.

20:30. ЭЙБАР — ЭСПАНЬОЛ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.28 — Н 3.03 — П2 3.21.

22:45. ЛАС ПАЛЬМАС — БЕТИС. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.15 — Н 3.56 — П2 2.99.

4 декабря, понедельник