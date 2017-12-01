«Астана» попытается увести «таджикского Месси»

«Команда Станимира Стоилова следит за таджикской звездой “Локомотива” Парвизджоном Умарбаевым. По нашей информации, его кандидатура неоднократно рассматривалась казахстанским клубом. Однако казахстанцы не собираются платить за “таджикского Месси” — они попытаются подписать его в статусе свободного агента. Контракт Умарбаева заканчивается после этого сезона — руководство не предлагало ему продлить его. Казахстанцы намерены связаться с ним после Нового года, провести переговоры и даже подписать предварительное соглашение», — пишет сайт.



Умарбаев является воспитанником казанского «Рубина» — правда, за первую команду он так и не сыграл. В сезоне-2013/14 он выступал за нижнекамский «Нефтехимик», а затем — за дзержинский «Химик». Сезон-2015/16 Парвизджон провел в Таджикистане — в «Истиклоле», после чего перебрался в болгарский «Локомотив». В этом сезоне он провел 14 матчей и забил 2 мяча. С 2015 года 23-летний полузащитник выступает за национальную сборную Таджикистана.