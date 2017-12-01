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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: «Ордабасы» не смог рассчитаться с футболистами по зарплате в условленный срок

В нынешнем сезоне шымкентский клуб впервые в своей истории выиграл бронзовые медали.

Как сообщает KazFootball.kz, руководство футбольного клуба «Ордабасы» обещало закрыть долг перед игроками по зарплате в период 25—30 ноября. Однако к концу вчерашнего дня никаких перечислений не поступало.

Как известно, футболисты не получают зарплату четыре месяца, вследствие чего в ноябре отказывались выходить на поле.

В то же время президент «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов заявлял, что клуб в этом сезоне понес большие затраты, которые были связаны с покупкой десяти легионеров, оплачиванием чартерных рейсов и увеличением премиальных для игроков. При этом Байсеитов пообещал решить вопрос с погашением долгов в ноябре.

Отметим, что по итогам минувшего сезона в КПЛ «Ордабасы» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали.

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