СМИ: «Ордабасы» не смог рассчитаться с футболистами по зарплате в условленный срок
В нынешнем сезоне шымкентский клуб впервые в своей истории выиграл бронзовые медали.
В нынешнем сезоне шымкентский клуб впервые в своей истории выиграл бронзовые медали.
Как сообщает KazFootball.kz, руководство футбольного клуба «Ордабасы» обещало закрыть долг перед игроками по зарплате в период
Как известно, футболисты не получают зарплату четыре месяца, вследствие чего в ноябре отказывались выходить на поле.
В то же время президент «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов заявлял, что клуб в этом сезоне понес большие затраты, которые были связаны с покупкой десяти легионеров, оплачиванием чартерных рейсов и увеличением премиальных для игроков. При этом Байсеитов пообещал решить вопрос с погашением долгов в ноябре.
Отметим, что по итогам минувшего сезона в КПЛ «Ордабасы» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали.