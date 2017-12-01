СМИ: «Ордабасы» не смог рассчитаться с футболистами по зарплате в условленный срок

Как сообщает KazFootball.kz, руководство футбольного клуба «Ордабасы» обещало закрыть долг перед игроками по зарплате в период 25—30 ноября . Однако к концу вчерашнего дня никаких перечислений не поступало.

Как известно, футболисты не получают зарплату четыре месяца, вследствие чего в ноябре отказывались выходить на поле.

В то же время президент «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов заявлял, что клуб в этом сезоне понес большие затраты, которые были связаны с покупкой десяти легионеров, оплачиванием чартерных рейсов и увеличением премиальных для игроков. При этом Байсеитов пообещал решить вопрос с погашением долгов в ноябре.