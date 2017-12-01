«Валенсия» прошла в 1/8 финала Кубка Испании, «Кадис» выбил «Бетис»

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Встреча «Валенсия» — «Сарагоса» прошла в четверг на «Месталье» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил Сантьяго Мина (28-я и 59-я минуты), также по голу забили Роберт Ибаньес (68) и Рубен Везу (86), у гостей отличился Хорхе Помбо (87). В первом матче на поле «Сарагосы» победу также одержала «Валенсия» — 2:0.

«Бетис» после выездной победы со счетом 2:1 в четверг уступил «Кадису» в Севилье (3:5) и вылетел из Кубка Испании. У хозяев дубль оформил Кристиан Тельо (24 и 64), также отличился Риад Будебуз (8). У «Кадиса», выступающего в испанской сегунде, дублем отметился Даниэль Ромера (18 и 41), также мячи забили Давид Барраль (3), Айтор Гарсия с пенальти (26) и Иван Кецоевич (78).