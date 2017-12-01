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10:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» прошла в 1/8 финала Кубка Испании, «Кадис» выбил «Бетис»

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт. «Валенсия» разгромила «Сарагосу» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу и вышла в 1/8 финала турнира, а «Бетис» проиграл дома «Кадису» и завершил борьбу за национальный трофей.

Источник: Reuters

Встреча «Валенсия» — «Сарагоса» прошла в четверг на «Месталье» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил Сантьяго Мина (28-я и 59-я минуты), также по голу забили Роберт Ибаньес (68) и Рубен Везу (86), у гостей отличился Хорхе Помбо (87). В первом матче на поле «Сарагосы» победу также одержала «Валенсия» — 2:0.

«Бетис» после выездной победы со счетом 2:1 в четверг уступил «Кадису» в Севилье (3:5) и вылетел из Кубка Испании. У хозяев дубль оформил Кристиан Тельо (24 и 64), также отличился Риад Будебуз (8). У «Кадиса», выступающего в испанской сегунде, дублем отметился Даниэль Ромера (18 и 41), также мячи забили Давид Барраль (3), Айтор Гарсия с пенальти (26) и Иван Кецоевич (78).

Соперники «Валенсии» и «Кадиса» по 1/8 финала Кубка Испании определятся позднее в результате жеребьевки.

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