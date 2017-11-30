FA обвинила Конте в неподобающем поведении после матча «Челси» — «Суонси»

«Я был расстроен тем, что соперники тянули время. И об этом я несколько раз сообщил четвёртому арбитру. В этом заключалась проблема. Но после игры я принёс свои извинения рефери, поскольку в ходе игры поступил ошибочно. Не знаю, было ли удаление заслуженным, но нужно уважать это решение. Иногда бывает много разочарования, как в этом случае, но каждый может совершить ошибку, которую допустил я», — заявил Конте после матча.