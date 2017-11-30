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22:51 (мск), источник: Чемпионат.com

FA обвинила Конте в неподобающем поведении после матча «Челси» — «Суонси»

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в адрес главного тренера «Челси» Антонио Конте.

Источник: Reuters

Напомним, что итальянский специалист был отправлен на трибуны в первом тайме домашнего матча 14-го тура английской Премьер-лиги со «Суонси Сити» (1:0) за споры с арбитрами.

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 14, 29.11.2017, 22:45
Челси
1Суонси0

«Я был расстроен тем, что соперники тянули время. И об этом я несколько раз сообщил четвёртому арбитру. В этом заключалась проблема. Но после игры я принёс свои извинения рефери, поскольку в ходе игры поступил ошибочно. Не знаю, было ли удаление заслуженным, но нужно уважать это решение. Иногда бывает много разочарования, как в этом случае, но каждый может совершить ошибку, которую допустил я», — заявил Конте после матча.

FA предъявила Конте обвинения в неподобающем поведении, сообщает Sky Sports. Тренеру дали время до вечера 5 декабря, чтобы ответить на обвинения.

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