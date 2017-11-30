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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Эллардайс назначен главным тренером «Эвертона»

«Эвертон» в своём «твиттере» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера.

Источник: AFP 2017

Контракт 63-летнего специалиста рассчитан до июня 2019 года.

После увольнения Рональда Кумана исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» был назначен Дэвид Ансворт.

Предыдущим местом работы Эллардайса был «Кристал Пэлас», пост главного тренера которого он покинул в мае 2017 года.

Английские СМИ ранее сообщали, что заработная плата Эллардайса в клубе из Ливерпуля составит £ 6 млн в год (более € 6,5 млн).

После 14 матчей «Эвертон» располагается на 13-й строчке в таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 15 очков.

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