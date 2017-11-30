«Барселона» нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо из «Ливерпуля»

Источник: Reuters

Каталонский клуб по-прежнему хочет купить у «Ливерпуля» бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, но рассматривает Виллиана в качестве альтернативы его соотечественнику.

Читайте также Коутиньо не заинтересован в переходе в «ПСЖ»

Зимой «Барселона» сначала попытается купить Коутинью, переговоры по которому вела еще летом. Если «Ливерпуль» вновь откажется продавать игрока, каталонцы переключатся на Виллиана.

Отмечается, что дела Коутинью и Виллиана ведет один агент — Жулиано Бертолуччи. Летом Бертолуччи сыграл ключевую роль в переходе в «Барселону» Паулиньо, который ранее играл за китайский «Гуанчжоу Эвергранд»,