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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо из «Ливерпуля»

Атакующий полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Виллиан вошел в сферу интересов «Барселоны», сообщает Goal.com.

Источник: Reuters

Каталонский клуб по-прежнему хочет купить у «Ливерпуля» бразильского хавбека Филиппе Коутиньо, но рассматривает Виллиана в качестве альтернативы его соотечественнику.

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Зимой «Барселона» сначала попытается купить Коутинью, переговоры по которому вела еще летом. Если «Ливерпуль» вновь откажется продавать игрока, каталонцы переключатся на Виллиана.

Отмечается, что дела Коутинью и Виллиана ведет один агент — Жулиано Бертолуччи. Летом Бертолуччи сыграл ключевую роль в переходе в «Барселону» Паулиньо, который ранее играл за китайский «Гуанчжоу Эвергранд»,

29-летний Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. Его контракт закончится в июне 2020 года.

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