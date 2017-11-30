«Барселона» нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо из «Ливерпуля»
Атакующий полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Виллиан вошел в сферу интересов «Барселоны», сообщает Goal.com.
Атакующий полузащитник «Челси» и сборной Бразилии Виллиан вошел в сферу интересов «Барселоны», сообщает Goal.com.
Каталонский клуб
Зимой «Барселона» сначала попытается купить Коутинью, переговоры по которому вела еще летом. Если «Ливерпуль» вновь откажется продавать игрока, каталонцы переключатся на Виллиана.
Отмечается, что дела Коутинью и Виллиана ведет один агент — Жулиано Бертолуччи. Летом Бертолуччи сыграл ключевую роль в переходе в «Барселону» Паулиньо, который ранее играл за китайский «Гуанчжоу Эвергранд»,
29-летний Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. Его контракт закончится в июне 2020 года.