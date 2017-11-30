«Наполи» — «Ювентус»: Манджукич и Хёведес матч пропустят, Игуаин — в составе

Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, у хорватского форварда на тренировке возникли проблемы с икроножной мышцей.

Кроме того, в предстоящем 1 декабря в Неаполе матче помочь «старой синьоре» не сможет защитник Бенедикт Хёведес, у которого травма бедра.

В составе присутствует нападающий Гонсало Игуаин, выход которого на поле под вопросом, так как на этой неделе он перенёс операцию на сломанном пальце руки.