Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
«Наполи» — «Ювентус»: Манджукич и Хёведес матч пропустят, Игуаин — в составе
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, у хорватского форварда на тренировке возникли проблемы с икроножной мышцей.
Кроме того, в предстоящем 1 декабря в Неаполе матче помочь «старой синьоре» не сможет защитник Бенедикт Хёведес, у которого травма бедра.
В составе присутствует нападающий Гонсало Игуаин, выход которого на поле под вопросом, так как на этой неделе он перенёс операцию на сломанном пальце руки.
Из лазарета в строй вернулись нападающий Федерико Бернардески, полузащитник Хуан Куадрадо и защитник Джорджо Кьеллини.