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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» — «Ювентус»: Манджукич и Хёведес матч пропустят, Игуаин — в составе

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич из-за травмы пропустит матч 15-го тура итальянской Серии A c «Наполи».

Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, у хорватского форварда на тренировке возникли проблемы с икроножной мышцей.

Кроме того, в предстоящем 1 декабря в Неаполе матче помочь «старой синьоре» не сможет защитник Бенедикт Хёведес, у которого травма бедра.

В составе присутствует нападающий Гонсало Игуаин, выход которого на поле под вопросом, так как на этой неделе он перенёс операцию на сломанном пальце руки.

Из лазарета в строй вернулись нападающий Федерико Бернардески, полузащитник Хуан Куадрадо и защитник Джорджо Кьеллини.

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