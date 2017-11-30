Руни красит скамейки и забивает со своей половины поля. Безумный тур в АПЛ

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Отличный тур посреди недели, в котором были и сенсации, и фантастические голы, и рекорды. Руководству АПЛ стоит задуматься над проведением матчей лиги по будням. Итак, про «Манчестер Сити» мы сегодня уже писали. Перейдём ко всем остальным.

Руни: хет-трик и гол со своей половины

После игры Руни сказал: «Не думаю, что я когда-то забивал более красивые голы». Ну ладно, были и более красивые, в том числе и в ворота Джо Харта. Помните удар через себя в дерби в 2011 году? Но и удар с 60 метров получился отличным — можно понять, почему Руни считает его лучшим.

Тем более что этот гол был забит в очень важный момент. «Эвертон» развалился на старте сезона, опустившись в зону вылета и опозорившись в группе в Лиге Европы (здравствуйте, два разгрома от «Аталанты»). Роналда Кумана уволили, но пока клуб пытался договориться с Диего Симеоне, временно исполняющий обязанности тренера Дэвид Ансуорт не справлялся. Накануне игры с «Вест Хэмом» стало известно, что новым тренером будет Сэм Эллардайс. Не звезда, но подходящий вариант, чтобы вывести команду из кризиса. Кстати, команда небезнадёжна.

Эллардайс сидел на трибунах «Гудисон Парка» и наблюдал, как Руни возрождает уверенность «Эвертона». Уэйн не реализовал пенальти, но не выключился и через секунду добил мяч в ворота. Спокойно закатил второй гол. И гениально поймал Харта на ошибке, когда тот зачем-то выбежал помогать защитникам. Вы можете посмотреть гол здесь. Воодушевлённая команда забила и четвёртый гол.

Забавно, что Руни зажигает параллельно на поле параллельно с выполнением общественных работ. После очередного случая езды в нетрезвом виде Уэйн не только потерял права, но и был приговорён к году общественных работ. Он красит скамейки в доме престарелых, грустит и не реагирует на болельщиков. Выполнять различные обязанности Руни предстоит ещё год, в планах ещё — обучение детей футболу (отличный вариант). Но на поле он преображается.

«Большой шестёрки» больше нет

Вы же знаете, что Англии принято выделять «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» среди остальных команд. «Большая шестёрка» разнородна, и далеко не всегда эти команды являются прямыми конкурентами, но по привычке их позиционируют, как примерно равную группу. И дело не только в привычке. Достаточно посмотреть на стоимость состава: шестой по стоимости в лиге состав «Арсенала» дороже седьмого («Эвертон») почти в два раза. Действительно, есть повод говорить пор топ-6 и всех остальных.

Но иногда реальность ломает это логичное разделение. «Бёрнли» (19-й по стоимости состава) одержал четвёртую победу в шести матчах и подвинул из «шестёрки» «Тоттенхэм». Между ними всего одно очко — но и до «Ливерпуля» столько же. Команда из городка с населением 70 тыс. человек давно заслужила собственный текст на «Чемпионате» — с разбором игры, стрелочками и кружочками. Пока расскажу основное.

Шон Дайч сделал то, что лучше всего работает с маленькими командами: поставил игру в защите. А теперь конкретнее: «Бёрнли» лидирует в АПЛ по количеству заблокированных ударов. 85 заблокированных ударов в 14 играх. «Бёрнли» на 19 месте в лиге по владению мячом и одна из худших команд по качеству паса. И на втором месте по количеству вратарских сейвов. Согласитесь, общее впечатление уже складывается.

Добавим слабую игру в атаке — мало ударов, ужасно мало точных ударов (в среднем три за матч, это уровень худших команд АПЛ), всего 14 голов забито, и команда становится понятной. Чем-то напоминает «Лестер», только без Варди и Мареза и с соответственными результатами.

«Тоттенхэм», что происходит?

В последних восьми матчах у «Тоттенхэма» одна ничья и четыре поражения. Результат кажется очень странным, ведь ещё месяц назад лондонцы громили «Ливерпуль» и набирали очки по графику топ-клуба. А ведь на «Чемпионате» только недавно вышел мой текст о том, как крута команда Маурисио Почеттино. Неловко получается. Но объяснение есть.

Во-первых, небольшая глубина состава делает «Тоттенхэм» зависимым от трёх игроков: Кейна, Эриксена и Алли. Из них сейчас в порядке только Кейн: он забивает стабильно и во всех турнирах. Алли чередует удачные игры в ЛЧ с неудачными в чемпионате, а Эриксен последний раз отмечался результативным действием в АПЛ полтора месяца назад, в матче с «Эвертоном». Вероятно, сказывается эмоциональная усталость из-за игр за сборную.

Но вообще усталостью можно объяснить спад не только лидеров, а все команды. Сравним результаты этого сезона с прошлым: год назад после 14 туров «Тоттенхэм» имел 27 очков в чемпионате и уже потерял шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Сейчас с примерно тем же составом (минус Уокер, плюс Орье) «Тоттенхэм» имеет 24 очка в чемпионате (всего на три меньше) и выиграл группу в Лиге чемпионов, опередив «Реал». Что скажете, это похоже на простое распределение сил в соответствии с приоритетами?

Тем более, что «Тоттенхэм» не стал играть по-другому. В среднем команда наносит по 17 ударов за матч, из них пять с половиной точных, а по ожидаемым голам (xG) «должна» забивать в среднем 1,6 гола за матч. В двух последних неудачных играх против «Вест Брома» и «Лестера» всё точно так же: 18 и 25 ударов по воротам, 5 и 6 точных ударов, и xG 2,5 и 1,75. Ещё можно вспомнить поражение от «Манчестер Юнайтед», после которого Моуринью отдавал должное сопернику и говорил, что всё зависело от одной ошибки. То есть качество игры не ухудшилось, моментов меньше не стало. Подводит реализация.

Все эти обстоятельства в сумме неплохо объясняют спад команды и заодно намекают на его временность. Во время ужасной серии игр по-настоящему провальным можно назвать только дерби с «Арсеналом».

«Арсенал» хорошо проводит время.

В последнее время это бывало всё реже. Футбол, который пропагандирует Венгер, может не приносить титулы, но должен приносить радость. Если нет и этого, у команды проблемы. Но в игре с «Хаддерсфилдом» лондонцы явно получали удовольствие от себя и своей игры.

Они наиграли на разгром ещё в первом тайме, но привычно упустили пару моментов. Прорвало после перерыва. Особенно важно, что отрывались Алексис Санчес и Месут Озил. Особенно немец: он перемещался по всему фронту атаки, забил эффектный гол и сделал две голевые передачи. На самом деле, эффектными были все голы «Арсенала». Первый, с пасом пяткой. И второй, с четырьмя подряд пасами в касание у даром тоже в касание. Как же приятно смотреть на «Арсенал», у которого всё получается.

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Моуринью последователен

В прошлом туре «МЮ» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0. Типичный Моуринью? Нет, он был недоволен и после игры объяснил, что не так. «Когда мы выпускаем на поле слишком много атакующих игроков, мы теряем контроль. Это не страшно, если мы будем много забивать. Я ждал, что мы сегодня пропустим, но создадим много моментов и забьём несколько раз. Но нам не хватало креатива. Атакующие игроки провели плохой матч». Что ж, Моуринью сделал замены, убрал Мату и Рашфорда в запас — и команда сделала ровно то, чего он добивался. Не контролировала игру, допускала ошибки в защите, но много забивала. «МЮ» забивал легко, но не менее легко пропускал.

Интересно, Жозе доволен? После финального свистка он хвалил Линделёфа, Марсьяля и Янг. Защитник сделал дубль, забив один из голов прямым ударом со штрафного. «Я рад, что он решился попросить бить штрафной. Но удивлён, что Погба разрешил ему», — прокомментировал Моуринью.

Мохамед Салах просто зверь