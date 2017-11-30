Руни красит скамейки и забивает со своей половины поля. Безумный тур в АПЛ
В Англии стоит почаще играть посреди недели.
В Англии стоит почаще играть посреди недели.
Отличный тур посреди недели, в котором были и сенсации, и фантастические голы, и рекорды. Руководству АПЛ стоит задуматься над проведением матчей лиги по будням. Итак, про «Манчестер Сити» мы сегодня уже писали. Перейдём ко всем остальным.
Руни:
После игры Руни сказал: «Не думаю, что я
Тем более что этот гол был забит в очень важный момент. «Эвертон» развалился на старте сезона, опустившись в зону вылета и опозорившись в группе в Лиге Европы (здравствуйте, два разгрома от «Аталанты»). Роналда Кумана уволили, но пока клуб пытался договориться с Диего Симеоне, временно исполняющий обязанности тренера Дэвид Ансуорт не справлялся. Накануне игры с «Вест Хэмом» стало известно, что новым тренером будет Сэм Эллардайс. Не звезда, но подходящий вариант, чтобы вывести команду из кризиса. Кстати, команда небезнадёжна.
Эллардайс сидел на трибунах «Гудисон Парка» и наблюдал, как Руни возрождает уверенность «Эвертона». Уэйн не реализовал пенальти, но не выключился и через секунду добил мяч в ворота. Спокойно закатил второй гол. И гениально поймал Харта на ошибке, когда тот
Забавно, что Руни зажигает параллельно на поле параллельно с выполнением общественных работ. После очередного случая езды в нетрезвом виде Уэйн не только потерял права, но и был приговорён к году общественных работ. Он красит скамейки в доме престарелых, грустит и не реагирует на болельщиков. Выполнять различные обязанности Руни предстоит ещё год, в планах ещё — обучение детей футболу (отличный вариант). Но на поле он преображается.
«Большой шестёрки» больше нет
Вы же знаете, что Англии принято выделять «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» среди остальных команд. «Большая шестёрка» разнородна, и далеко не всегда эти команды являются прямыми конкурентами, но по привычке их позиционируют, как примерно равную группу. И дело не только в привычке. Достаточно посмотреть на стоимость состава: шестой по стоимости в лиге состав «Арсенала» дороже седьмого («Эвертон») почти в два раза. Действительно, есть повод говорить пор топ-6 и всех остальных.
Но иногда реальность ломает это логичное разделение. «Бёрнли» (19-й по стоимости состава) одержал четвёртую победу в шести матчах и подвинул из «шестёрки» «Тоттенхэм». Между ними всего одно очко — но и до «Ливерпуля» столько же. Команда из городка с населением 70 тыс. человек давно заслужила собственный текст на «Чемпионате» — с разбором игры, стрелочками и кружочками. Пока расскажу основное.
Шон Дайч сделал то, что лучше всего работает с маленькими командами: поставил игру в защите. А теперь конкретнее: «Бёрнли» лидирует в АПЛ по количеству заблокированных ударов. 85 заблокированных ударов в 14 играх. «Бёрнли» на 19 месте в лиге по владению мячом и одна из худших команд по качеству паса. И на втором месте по количеству вратарских сейвов. Согласитесь, общее впечатление уже складывается.
Добавим слабую игру в атаке — мало ударов, ужасно мало точных ударов (в среднем три за матч, это уровень худших команд АПЛ), всего 14 голов забито, и команда становится понятной.
«Тоттенхэм», что происходит?
В последних восьми матчах у «Тоттенхэма» одна ничья и четыре поражения. Результат кажется очень странным, ведь ещё месяц назад лондонцы громили «Ливерпуль» и набирали очки по графику
Но вообще усталостью можно объяснить спад не только лидеров, а все команды. Сравним результаты этого сезона с прошлым: год назад после 14 туров «Тоттенхэм» имел 27 очков в чемпионате и уже потерял шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Сейчас с примерно тем же составом (минус Уокер, плюс Орье) «Тоттенхэм» имеет 24 очка в чемпионате (всего на три меньше) и выиграл группу в Лиге чемпионов, опередив «Реал». Что скажете, это похоже на простое распределение сил в соответствии с приоритетами?
Тем более, что «Тоттенхэм» не стал играть
Все эти обстоятельства в сумме неплохо объясняют спад команды и заодно намекают на его временность. Во время ужасной серии игр
«Арсенал» хорошо проводит время.
В последнее время это бывало всё реже. Футбол, который пропагандирует Венгер, может не приносить титулы, но должен приносить радость. Если нет и этого, у команды проблемы. Но в игре с «Хаддерсфилдом» лондонцы явно получали удовольствие от себя и своей игры.
Они наиграли на разгром ещё в первом тайме, но привычно упустили пару моментов. Прорвало после перерыва. Особенно важно, что отрывались Алексис Санчес и Месут Озил. Особенно немец: он перемещался по всему фронту атаки, забил эффектный гол и сделал две голевые передачи. На самом деле, эффектными были все голы «Арсенала». Первый, с пасом пяткой. И второй, с четырьмя подряд пасами в касание у даром тоже в касание. Как же приятно смотреть на «Арсенал», у которого всё получается.
Моуринью последователен
В прошлом туре «МЮ» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0. Типичный Моуринью? Нет, он был недоволен и после игры объяснил, что не так. «Когда мы выпускаем на поле слишком много атакующих игроков, мы теряем контроль. Это не страшно, если мы будем много забивать. Я ждал, что мы сегодня пропустим, но создадим много моментов и забьём несколько раз. Но нам не хватало креатива. Атакующие игроки провели плохой матч». Что ж, Моуринью сделал замены, убрал Мату и Рашфорда в запас — и команда сделала ровно то, чего он добивался. Не контролировала игру, допускала ошибки в защите, но много забивала. «МЮ» забивал легко, но не менее легко пропускал.
Интересно, Жозе доволен? После финального свистка он хвалил Линделёфа, Марсьяля и Янг. Защитник сделал дубль, забив один из голов прямым ударом со штрафного. «Я рад, что он решился попросить бить штрафной. Но удивлён, что Погба разрешил ему», — прокомментировал Моуринью.
Мохамед Салах просто зверь
Он вышел во втором тайме и сделал дубль. Сделал дубль в ворота «Саутгемптона». В ворота «Вест Хэма». Забил «Челси». У Слаха 12 голов в чемпионате в 14 матчах и четыре гола в Лиге чемпионов в пяти матчах. Напомню, что это лучше, чем начинали в «Ливерпуле» Луис Суарес и Фернандо Торрес. Его второй гол в матче получился типичным и для него, и для «Ливерпуля» в целом: стартовал на своей половине поля, отыграл трёхметровую фору у защитника, накрыл пас и вышел один на один. Все идеи Юргена Клоппа реализованы в одной атаке.