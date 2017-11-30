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16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкий клуб винит в поражениях Мика Джаггера. Чего-чего?!

Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.

Источник: Reuters

Что произошло?

Дюссельдорфская «Фортуна» летом бодро рванула к возвращению в первую Бундеслигу. С июля по начало октября команда Фридхельма Функеля восемь раз выиграла, потеряв очки всего в двух встречах, и без вопросов шла первой в таблице. На 9 октября в Дюссельдорфе был запланирован концерт The Rolling Stones, после которого что-то пошло не так. Сам концерт 74-летнего Мика Джаггера получился отличным: главный в мире действующий рок-дед в изумрудном пиджаке носился по сцене и раскачивал разной свежести поклонников в фан-зоне, которая расположилась прямо на газоне.

После концерта трава даже под настилом превратилась в болото. Газон был настолько плох, что требовал моментальной замены, но это стоит времени и денег — порядка 100 тыс. евро, которые найти «Фортуне» было сложно. В итоге клуб играет на поляне, по которой прокатились камни. Играет так себе. С 9 октября Дюссельдорф выиграл всего два матча из семи.

Что говорят в клубе?

«Газон теперь — настоящая катастрофа. Он очень скользкий и мягкий, ноги вязнут. До концерта, вы сами видели, поляна была отличной», — говорит Фридхельм Функель. Тренер «Фортуны» оговаривается, что плохое состояние поля не главная причина мини-кризиса команды — футболисты всё же сами стали допускать слишком много мелких индивидуальных ошибок, что привело к снижению результатов. Но в то же время Функель считает, что совпадением провал после концерта назвать нельзя. «Это не оправдание, это просто факт. Для нас такие условия очень плохие, потому что мы атакующая команда. Когда владеешь мячом 65% игрового времени, всегда будет лучше, если имеешь под ногами прочную землю», — жалуется тренер.

Что говорят соперники «Фортуны»?

Они тоже не слишком рады, хотя теперь победить в Дюссельдорфе действительно проще. Главный тренер гладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг после кубковой игры с «Фортуной» интеллигентно заметил, что качество игроков соперника не совпадает с качеством газона «Эсприт Арены», а коуч дрезденского «Динамо» Уве Нойхаус выразился жёстче и конкретнее: «Это нельзя назвать нормальным игровым полем. Для хозяев всегда сложно, когда приходится играть на таком газоне». Игроки тоже не в восторге от ежесекундных скольжений и падений на ровном месте. Левый защитник «Динамо» Филипп Хайзе, оказавшись во время одной из пауз рядом с Функелем, так и сказал тренеру: «Ваш газон — это просто фиаско».

Так всё-таки виноват ли Джаггер?

Лишь отчасти. Да, концерт ускорил процесс выхода из-под контроля, но в Дюссельдорфе проблемы с газоном были всегда. Вот, например, поляна после, судя по всему, атаки кротов в 2014 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всё дело в том, что у «Эсприт Арены» есть сложности с проникновением солнечного света и вентиляцией, из-за чего трава не имеет возможности нормально расти. В других клубах с похожими проблемами закупают системы ламп искусственного освещения для ускорения процесса фотосинтеза — такая, например, есть у бременского «Вердера». У «Фортуны» же всё снова упирается в деньги: во-первых, само приобретение такой системы стоит немало, а во-вторых, её постоянное использование увеличит счета за свет примерно на 100 тыс. евро в год. В клубе считают эти траты неприемлемыми. В итоге, чтобы трава росла, её приходится переувлажнять — осенью вероятность того, что это приведёт к болоту, особенно велика.

Почему менеджеры «Фортуны» — лопухи?

Зная о том, что осенью с газоном проблемы есть всегда, а в октябре приедет с концертом Джаггер, менеджеры «Фортуны» упустили шикарную возможность вылечить свою головную боль за чужой счёт. Концерты на стадионах — далеко не новость, и хорошо управляемые клубы давно научились вписываться третьей стороной в переговоры арены и группы, даже если стадион этим клубам не принадлежит.

Например, в июле на Олимпийском стадионе в Берлине прошло большое шоу U2. 75 тыс. зрителей собрались под проливным дождём и предсказуемо оставили после себя кашу вместо нормальной травы. Руководство «Герты», которой не принадлежит Олимпийский стадион, настояло на своём участии в переговорах по контракту на концерт Боно и его команды, и после долгих споров в договор был включён пункт о денежной компенсации группой расходов на замену газона, если он будет испорчен. Полностью отбить траты «Герте» не удалось — компенсация по контракту составила 90 тыс. евро, а полная замена покрытия обошлась примерно в 120 тыс., но это всё равно значительная победа клуба. «Фортуна» в переговоры о контракте на концерт так же жёстко не вмешалась — в итоге страдают результаты. As Tears Go By, Дюссельфдорф.

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