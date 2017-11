Дюссельдорфская «Фортуна» летом бодро рванула к возвращению в первую Бундеслигу. С июля по начало октября команда Фридхельма Функеля восемь раз выиграла, потеряв очки всего в двух встречах, и без вопросов шла первой в таблице. На 9 октября в Дюссельдорфе был запланирован концерт The Rolling Stones, после которого что-то пошло не так. Сам концерт 74-летнего Мика Джаггера получился отличным: главный в мире действующий рок-дед в изумрудном пиджаке носился по сцене и раскачивал разной свежести поклонников в фан-зоне, которая расположилась прямо на газоне.

Например, в июле на Олимпийском стадионе в Берлине прошло большое шоу U2. 75 тыс. зрителей собрались под проливным дождём и предсказуемо оставили после себя кашу вместо нормальной травы. Руководство «Герты», которой не принадлежит Олимпийский стадион, настояло на своём участии в переговорах по контракту на концерт Боно и его команды, и после долгих споров в договор был включён пункт о денежной компенсации группой расходов на замену газона, если он будет испорчен. Полностью отбить траты «Герте» не удалось — компенсация по контракту составила 90 тыс. евро, а полная замена покрытия обошлась примерно в 120 тыс., но это всё равно значительная победа клуба. «Фортуна» в переговоры о контракте на концерт так же жёстко не вмешалась — в итоге страдают результаты. As Tears Go By, Дюссельфдорф.