Немецкий клуб винит в поражениях Мика Джаггера. Чего-чего?!
Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
Что произошло?
Дюссельдорфская «Фортуна» летом бодро рванула к возвращению в первую Бундеслигу. С июля по начало октября команда Фридхельма Функеля восемь раз выиграла, потеряв очки всего в двух встречах, и без вопросов шла первой в таблице. На 9 октября в Дюссельдорфе был запланирован концерт The Rolling Stones, после которого
После концерта трава даже под настилом превратилась в болото. Газон был настолько плох, что требовал моментальной замены, но это стоит времени и денег — порядка 100 тыс. евро, которые найти «Фортуне» было сложно. В итоге клуб играет на поляне, по которой прокатились камни. Играет так себе. С 9 октября Дюссельдорф выиграл всего два матча из семи.
Что говорят в клубе?
«Газон теперь — настоящая катастрофа. Он очень скользкий и мягкий, ноги вязнут. До концерта, вы сами видели, поляна была отличной», — говорит Фридхельм Функель. Тренер «Фортуны» оговаривается, что плохое состояние поля не главная причина
Что говорят соперники «Фортуны»?
Они тоже не слишком рады, хотя теперь победить в Дюссельдорфе действительно проще. Главный тренер гладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг после кубковой игры с «Фортуной» интеллигентно заметил, что качество игроков соперника не совпадает с качеством газона «Эсприт Арены», а коуч дрезденского «Динамо» Уве Нойхаус выразился жёстче и конкретнее: «Это нельзя назвать нормальным игровым полем. Для хозяев всегда сложно, когда приходится играть на таком газоне». Игроки тоже не в восторге от ежесекундных скольжений и падений на ровном месте. Левый защитник «Динамо» Филипп Хайзе, оказавшись во время одной из пауз рядом с Функелем, так и сказал тренеру: «Ваш газон — это просто фиаско».
Так
Лишь отчасти. Да, концерт ускорил процесс выхода
Всё дело в том, что у «Эсприт Арены» есть сложности с проникновением солнечного света и вентиляцией,
Почему менеджеры «Фортуны» — лопухи?
Зная о том, что осенью с газоном проблемы есть всегда, а в октябре приедет с концертом Джаггер, менеджеры «Фортуны» упустили шикарную возможность вылечить свою головную боль за чужой счёт. Концерты на стадионах — далеко не новость, и хорошо управляемые клубы давно научились вписываться третьей стороной в переговоры арены и группы, даже если стадион этим клубам не принадлежит.
Например, в июле на Олимпийском стадионе в Берлине прошло большое шоу U2. 75 тыс. зрителей собрались под проливным дождём и предсказуемо оставили после себя кашу вместо нормальной травы. Руководство «Герты», которой не принадлежит Олимпийский стадион, настояло на своём участии в переговорах по контракту на концерт Боно и его команды, и после долгих споров в договор был включён пункт о денежной компенсации группой расходов на замену газона, если он будет испорчен. Полностью отбить траты «Герте» не удалось — компенсация по контракту составила 90 тыс. евро, а полная замена покрытия обошлась примерно в 120 тыс., но это всё равно значительная победа клуба. «Фортуна» в переговоры о контракте на концерт так же жёстко не вмешалась — в итоге страдают результаты. As Tears Go By, Дюссельфдорф.