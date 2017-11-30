Защитник марсельского «Олимпика» может оказаться в Казахстане

Уроженец Марселя армянского происхождения является воспитанником местного «Олимпика», игроком которого на протяжении всей своей игровой карьеры до сих пор и являлся. На правах аренды Андонян выступал за французский «Дижон» и греческую «Верею». На данный момент это защитник не проходит в основной состав марсельцев и играет за вторую команду клуба в одном из низших дивизионов чемпионата Франции.



Гаэль Андонян является действующим игроком национальной сборной Армении, в составе которой провел 20 матчей. В том числе — мартовский в Ереване и октябрьский в Астане в рамках отборочного турнира чемпионата Мира-2018 против команды Казахстана (первый начинал в стартовом составе, во втором вышел на замену).