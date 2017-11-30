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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Кабананга установил рекорд «Астаны» по голам в КПЛ за сезон

Ранее этот рекорд принадлежал Фокси Кетевоама.

Форвард «Астаны» Жуниор Кабананга установил рекорд клуба по голам в КПЛ за сезон, сообщается на сайте столичной команды.

Кабананга 19 раз отличился в матчах премьер-лиги, став самым результативным. Форвард определи в этом показателе экс-игрока «Астаны» Фокси Кетевоама, который в сезоне 2014 года c 16-ю голами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

На третьем месте по этому показателю Патрик Твумаси, который в этом сезоне забил 13 голов в чемпионате Казахстана.

Напомним, что «Астана» 7 декабря в Праге сыграет со «Славией» в рамках группового этапа Лиги Европы. Для выхода в плей-офф турнира команде необходима только победа.

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