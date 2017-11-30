Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Кабананга установил рекорд «Астаны» по голам в КПЛ за сезон
Ранее этот рекорд принадлежал Фокси Кетевоама.
Ранее этот рекорд принадлежал Фокси Кетевоама.
Форвард «Астаны» Жуниор Кабананга установил рекорд клуба по голам в КПЛ за сезон, сообщается на сайте столичной команды.
Кабананга 19 раз отличился в матчах
На третьем месте по этому показателю Патрик Твумаси, который в этом сезоне забил 13 голов в чемпионате Казахстана.
Напомним, что «Астана» 7 декабря в Праге сыграет со «Славией» в рамках группового этапа Лиги Европы. Для выхода в