Кабананга установил рекорд «Астаны» по голам в КПЛ за сезон

Форвард «Астаны» Жуниор Кабананга установил рекорд клуба по голам в КПЛ за сезон, сообщается на сайте столичной команды.

Кабананга 19 раз отличился в матчах премьер-лиги, став самым результативным. Форвард определи в этом показателе экс-игрока «Астаны» Фокси Кетевоама, который в сезоне 2014 года c 16-ю голами стал лучшим бомбардиром чемпионата.

На третьем месте по этому показателю Патрик Твумаси, который в этом сезоне забил 13 голов в чемпионате Казахстана.