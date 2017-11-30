Смогут ли Озбилиз и Мовсисян помочь клубам КПЛ
Казахстанские клубы потихоньку начинают трансферную деятельность, присматривая игроков уже на будущий сезон.
Казахстанские клубы потихоньку начинают трансферную деятельность, присматривая игроков уже на будущий сезон.
Среди тех, кого предлагают нашим командам, встречаются известные многим имена и фамилии — в том числе и
— Такие футболисты нужны только для решения локальных задач. Если они профессионально относятся к своему делу, то могут помочь в этом, но если команда строится на будущее, думаю, что эти игроки не нужны нашим клубам. Ведь в отличие от молодых казахстанских футболистов, которые стремятся попасть в ту же сборную страны, у них не будет такой мотивации в играх турнира КПЛ. Поэтому считаю, что лучше приобретать игроков с прицелом на будущее, — считает Гороховодацкий.