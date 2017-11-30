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11:59 (мск), источник: Sports.kz

Смогут ли Озбилиз и Мовсисян помочь клубам КПЛ

Казахстанские клубы потихоньку начинают трансферную деятельность, присматривая игроков уже на будущий сезон.

Среди тех, кого предлагают нашим командам, встречаются известные многим имена и фамилии — в том числе и экс-футболистов московского «Спартака» Араса Озбилиза и Юры Мовсисяна. Каковы могут быть их перспективы в Казахстане? Ответ на этот вопрос Sports.kz попытался узнать у известного отечественного тренера Сергея Гороховодацкого.

— Такие футболисты нужны только для решения локальных задач. Если они профессионально относятся к своему делу, то могут помочь в этом, но если команда строится на будущее, думаю, что эти игроки не нужны нашим клубам. Ведь в отличие от молодых казахстанских футболистов, которые стремятся попасть в ту же сборную страны, у них не будет такой мотивации в играх турнира КПЛ. Поэтому считаю, что лучше приобретать игроков с прицелом на будущее, — считает Гороховодацкий.

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