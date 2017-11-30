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08:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Гремио» выиграл Кубок Либертадорес

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Бразильский «Гремио» одержал победу над аргентинским «Ланусом» по итогам двух матчей финала Кубка Либертадорес и завоевал последнюю путевку на клубный чемпионат мира по футболу, который пройдет 6—16 декабря в ОАЭ.

Источник: AFP 2017

Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Ланусе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Фернандиньо (26-я минута) и Луан (41), у гостей Хосе Санд на 71-й реализовал пенальти.

В первой встрече, прошедшей 22 ноября в Бразилии, «Гремио» также оказался сильнее — 1:0. Клуб из Порту-Алегри выиграл трофей в третий раз.

Ранее стали известны другие участники клубного чемпионата мира — победители главных клубных соревнований в своих конфедерациях: мадридский «Реал», японский клуб «Урава Ред Даймондс», мексиканская «Пачука», марокканский «Видад», новозеландский «Окленд Сити», а также хозяин турнира «Аль-Джазира» (Абу-Даби).

Действующий обладатель титула «Реал» и «Гремио» вступят в борьбу на стадии ½ финала. Соперником «Гремио» будет победитель матча «Пачука» — «Видад», оппонент «Реала» определится после того, как победитель матча «Аль-Джазира» — «Окленд Сити» сыграет с японским клубом «Урава».

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