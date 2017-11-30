«Гремио» выиграл Кубок Либертадорес

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Ответная встреча, состоявшаяся в среду в Ланусе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Фернандиньо (26-я минута) и Луан (41), у гостей Хосе Санд на 71-й реализовал пенальти.

В первой встрече, прошедшей 22 ноября в Бразилии, «Гремио» также оказался сильнее — 1:0. Клуб из Порту-Алегри выиграл трофей в третий раз.

Ранее стали известны другие участники клубного чемпионата мира — победители главных клубных соревнований в своих конфедерациях: мадридский «Реал», японский клуб «Урава Ред Даймондс», мексиканская «Пачука», марокканский «Видад», новозеландский «Окленд Сити», а также хозяин турнира «Аль-Джазира» (Абу-Даби).