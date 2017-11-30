«Атлетико» разгромил «Эльче» и пробился в 1/8 финала Кубка Испании

Ответная игра, прошедшая в среду в Мадриде, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Фернандо Торрес (33-я и 68-я минуты), еще один мяч забил Хосе Мария Хименес (31).