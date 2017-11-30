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02:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» разгромил «Эльче» и пробился в 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» одержали крупную победу над «Эльче» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и по сумме двух игр вышли в следующий раунд турнира.

Источник: Reuters

Ответная игра, прошедшая в среду в Мадриде, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Фернандо Торрес (33-я и 68-я минуты), еще один мяч забил Хосе Мария Хименес (31).

Первый матч команд, состоявшийся 25 октября в Эльче, закончился вничью — 1:1.

Результаты других ответных игр:

«Атлетик» (Бильбао) — «Форментера» — 0:1 (первый матч — 1:1),

«Лас-Пальмас» — «Депортиво» (Ла-Корунья) — 2:3 (первый матч — 4:1).

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