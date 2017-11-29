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01:50 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» на последней минуте добыл победу в матче чемпионата с «Саутгемптоном»

ТАСС, 30 ноября. «Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» со счетом 2:1 в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере.

Источник: AFP 2017

В составе хозяев голы забили Кевин Де Брейне (47-я минута) и Рахим Стерлинг, отличившийся на 6-й добавленной минуте ко второму тайму. Единственный гол гостей забил Ориол Ромеу (75).

Команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков из 42 возможных. «Манчестер Сити» на восемь баллов опережает «Манчестер Юнайтед», идущий на второй строчке.

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Для «Саутгемптона» поражение стало шестым в чемпионате, клуб идет на 11-м месте, имея в активе 16 очков.

В следующем туре 3 декабря «Манчестер Сити» дома сыграет против «Вест Хэма».

В параллельных матчах игрового дня «Ливерпуль» на выезде разгромил «Сток» со счетом 3:0. Дублем в составе мерсисайдцев отметился египтянин Мохамед Салах.

«Эвертон» на своем поле крупно победил «Вест Хэм» благодаря хет-трику Уэйна Руни, который забил три мяча в одном матче впервые с сентября 2011 года.

Манчестер Сити 2:1
Первый тайм: 0:0
Саутгемптон
29.11.2017, 23:00 основной раунд: 14-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Маурисио Пеллегрино
Голы
47′ Кевин Де Брейне 17
90+6′ Рахим Стерлинг (К. Де Брейне) 7
14 Ориоль Ромеу (С. Буфаль) 75′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
36′ Венсан Компани 4
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
Фабиан Делф 18
Фернандинью 25
Рахим Стерлинг 7
Серхио Агуэро 10
80′ Илкай Гюндоган 8
Бернарду Силва 20
74′ Габриэл Жезус 33
Давид Сильва 21
44 Фрэйзер Форстер
3 Мая Йосида
6 Уэсли Худт
17 Виргил ван Дейк
21 Райан Бертранд
14 Ориоль Ромеу
18 Марио Лемина
22 Натан Редмонд
2 Седрик Суариш 87′
38 Сэмюэл Маккуин
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг 64′
19 Софьян Буфаль
7 Шейн Лонг 83′ 66′
10 Чарли Остин
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 6
12 Удары в створ 2
6 Угловые 5
12 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
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Желтая карточка
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