«Манчестер Сити» на последней минуте добыл победу в матче чемпионата с «Саутгемптоном»

Источник: AFP 2017

В составе хозяев голы забили Кевин Де Брейне (47-я минута) и Рахим Стерлинг, отличившийся на 6-й добавленной минуте ко второму тайму. Единственный гол гостей забил Ориол Ромеу (75).

Команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков из 42 возможных. «Манчестер Сити» на восемь баллов опережает «Манчестер Юнайтед», идущий на второй строчке.

Для «Саутгемптона» поражение стало шестым в чемпионате, клуб идет на 11-м месте, имея в активе 16 очков.



В следующем туре 3 декабря «Манчестер Сити» дома сыграет против «Вест Хэма».

В параллельных матчах игрового дня «Ливерпуль» на выезде разгромил «Сток» со счетом 3:0. Дублем в составе мерсисайдцев отметился египтянин Мохамед Салах.