Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Челси» обыграл «Суонси», «Арсенал» разгромил «Хаддерсфилд» в 14-м туре премьер-лиги
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Игра, прошедшая в среду в Лондоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу «синих», у которых на 55-й минуте отличился Антонио Рюдигер.
В параллельных матчах лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил новичка
|Антонио Конте
|Пол Клемент
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|2
|10
|Удары в створ
|0
|15
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|7
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)