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01:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» обыграл «Суонси», «Арсенал» разгромил «Хаддерсфилд» в 14-м туре премьер-лиги

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Футболисты лондонского «Челси» обыграли валлийский «Суонси» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии.

Источник: AFP 2017

Игра, прошедшая в среду в Лондоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу «синих», у которых на 55-й минуте отличился Антонио Рюдигер.

В параллельных матчах лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил новичка премьер-лиги «Хаддерсфилд» — 5:0, а «Бернли» нанес гостевое поражение «Борнмуту» — 2:1.

Челси 1:0
Первый тайм: 0:0
Суонси
29.11.2017, 22:45 основной раунд: 14-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Пол Клемент
Голы
55′ Антонио Рюдигер 2
Составы
Тибо Куртуа 13
Антонио Рюдигер 2
Гэри Кэйхилл 24
Андреас Кристенсен 27
Маркос Алонсо 3
Сеск Фабрегас 4
Н`Голо Канте 7
90+3′ Альваро Мората 9
75′ Давиде Дзаппакоста 21
Виктор Мозес 15
81′ Виллиан 22
Эден Азар 10
81′ Родригес Педро 11
Дэнни Дринкуотер 6
1 Лукаш Фабяньски
26 Кайл Нотон
16 Мартин Ольссон
4 Ки Сон Ен
6 Алфи Моусон
14 Том Кэрролл
2 Вильфрид Бони
5 Майк ван дер Хорн
35 Ренату Санчеш 45′
8 Лерой Фер
51 Роке Меса 65′
62 Оливер Макберни
18 Джордан Айю 84′
15 Уэйн Раутледж
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 2
10 Удары в створ 0
15 Угловые 1
10 Фолы 7
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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