Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» уступил «Льейде» и вылетел из Кубка Испании
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Ответная игра, прошедшая в среду в
Первый матч, состоявшийся 26 октября в Льейде, закончился победой «Реал Сосьедад» — 1:0, но за счет большего количества голов, забитых на чужом поле, в 1/8 финала Кубка Испании вышла команда третьего дивизиона.
Первый матч между «Зенитом» и «Реал Сосьедад» в рамках группы L Лиги Европы прошел в
«Севилья», выступающая в одной группе в Лиге чемпионов с московским «Спартаком», в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании на своем поле со счетом 4:0 разгромила другого представителя третьего дивизиона «Картахену» и по сумме двух игр (первый матч завершился победой андалузского клуба со счетом 3:0) вышла в следующий раунд.