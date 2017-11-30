Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» уступил «Льейде» и вылетел из Кубка Испании

Источник: РИА "Новости"

Ответная игра, прошедшая в среду в Сан-Себастьяне, закончилась волевой победой гостей со счетом 3:2. На голы Диего Льоренте (24-я минута) и Хуанми (34) «Льейда» ответила точными ударами Нуньеса Айтора Сальвадора (56), Ману Молины (59, с пенальти) и Бояна Радуловича (87).

Первый матч, состоявшийся 26 октября в Льейде, закончился победой «Реал Сосьедад» — 1:0, но за счет большего количества голов, забитых на чужом поле, в 1/8 финала Кубка Испании вышла команда третьего дивизиона.

Первый матч между «Зенитом» и «Реал Сосьедад» в рамках группы L Лиги Европы прошел в Санкт-Петербурге 28 сентября и завершился со счетом 3:1 в пользу российского клуба, ответная встреча состоится 7 декабря в Сан-Себастьяне.