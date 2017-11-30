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00:50 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» уступил «Льейде» и вылетел из Кубка Испании

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Реал Сосьедад» проиграли «Льейде», выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и завершили борьбу за трофей.

Источник: РИА "Новости"

Ответная игра, прошедшая в среду в Сан-Себастьяне, закончилась волевой победой гостей со счетом 3:2. На голы Диего Льоренте (24-я минута) и Хуанми (34) «Льейда» ответила точными ударами Нуньеса Айтора Сальвадора (56), Ману Молины (59, с пенальти) и Бояна Радуловича (87).

Первый матч, состоявшийся 26 октября в Льейде, закончился победой «Реал Сосьедад» — 1:0, но за счет большего количества голов, забитых на чужом поле, в 1/8 финала Кубка Испании вышла команда третьего дивизиона.

Первый матч между «Зенитом» и «Реал Сосьедад» в рамках группы L Лиги Европы прошел в Санкт-Петербурге 28 сентября и завершился со счетом 3:1 в пользу российского клуба, ответная встреча состоится 7 декабря в Сан-Себастьяне.

«Севилья», выступающая в одной группе в Лиге чемпионов с московским «Спартаком», в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании на своем поле со счетом 4:0 разгромила другого представителя третьего дивизиона «Картахену» и по сумме двух игр (первый матч завершился победой андалузского клуба со счетом 3:0) вышла в следующий раунд.

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