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00:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» разгромила «Мурсию» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» одержали крупную победу над «Мурсией», выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и по сумме двух игр вышли в следующий раунд турнира.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в среду в Барселоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонской команды, игравшей полурезервным составом. В составе «сине-гранатовых» мячи забили Пако Алькасер (16-я минута), Жерар Пике (56), Алеш Видаль (60), Денис Суарес (74) и Хосе Мануэль Арнаис Диас (79).

Первый матч, прошедший 24 октября в Мурсии, также закончился крупной победой «Барселоны» — 3:0.

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