«Барселона» разгромила «Мурсию» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Барселоны» одержали крупную победу над «Мурсией», выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и по сумме двух игр вышли в следующий раунд турнира.