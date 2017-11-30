Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Барселона» разгромила «Мурсию» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Встреча, состоявшаяся в среду в Барселоне, завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонской команды, игравшей полурезервным составом. В составе «сине-гранатовых» мячи забили Пако Алькасер (16-я минута), Жерар Пике (56), Алеш Видаль (60), Денис Суарес (74) и Хосе Мануэль Арнаис Диас (79).
Первый матч, прошедший 24 октября в Мурсии, также закончился крупной победой «Барселоны» — 3:0.