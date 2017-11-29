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Гол Лимы на 90-й минуте принес «Нанту» победу над «Монако» в чемпионате Франции
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Встреча, состоявшаяся в среду в Нанте, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 90-й минуте забил Лукас Лима.
Действующий чемпион Франции «Монако» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нант» с 26 баллами находится строчкой ниже.
Результаты других матчей дня:
«Анже» — «Ренн» — 1:2,
«Генгам» — «Монпелье» — 0:0,
«Лион» — «Лилль» — 1:2,
«Мец» — «Марсель» — 0:3,
«Тулуза» — «Ницца» — 1:2.
|Клаудио Раньери
|Леонарду Жардим
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|1
|11
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бенуа Мийо (Франция)