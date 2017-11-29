Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Я разрешила детям есть всё, и вот что из этого получилось
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.11
Эвертон4
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
29.11
Манчестер Сити2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
29.11
Стоук Сити0
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
29.11
ПСЖ2
Труа0
Футбол. Зарубежный
29.11
Арсенал5
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
29.11
Борнмут1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
29.11
Челси1
Суонси0
Футбол. Зарубежный
29.11
Генгам0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
29.11
Анже1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
29.11
Лион1
Лилль2
Футбол. Зарубежный
29.11
Метц0
Марсель3
Футбол. Зарубежный
29.11
Нант1
Монако0
Футбол. Зарубежный
29.11
Тулуза1
Ницца2
Все события
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
«Барселона» разгромила «Мурсию» и вышла в 1/8 Кубка Испании
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
8Официальный плакат ЧМ по футболу представили в Москве
00:08 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Лимы на 90-й минуте принес «Нанту» победу над «Монако» в чемпионате Франции

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Нанта» обыграли «Монако» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в среду в Нанте, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 90-й минуте забил Лукас Лима.

Действующий чемпион Франции «Монако» с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нант» с 26 баллами находится строчкой ниже.

Результаты других матчей дня:

«Анже» — «Ренн» — 1:2,

«Генгам» — «Монпелье» — 0:0,

«Лион» — «Лилль» — 1:2,

«Мец» — «Марсель» — 0:3,

«Тулуза» — «Ницца» — 1:2.

Нант 1:0
Первый тайм: 0:0
Монако
29.11.2017, 21:00 основной раунд: 15-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Клаудио Раньери Леонарду Жардим
Голы
90+2′ Педру Алвес Лукас Лима 6
Составы
Чиприан Тэтэрушану 30
Диегу Карлос 3
Коффи Джиджи 5
Чидози Авазьем 12
Лео Дюбуа 15
Адриен Томассон 8
Абдулай Туре 19
Эмилиано Сала 9
90′ Валентен Ронжье 28
Андрей Жиротто 20
64′ Ясин Бамму 10
Педру Алвес Лукас Лима 6
45′ Яссин Эль-Ганасси 14
Жюль Илоки 7
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
6 Марко ди Оливейра Жорже
19 Джибриль Сидибе
25 Камиль Глик
35 Кевин Н`Дорам
9 Радамель Фалькао
7 Рашид Геззаль 77′
15 Адама Диакаби
8 Жоау Моутинью 85′
11 Гвидо Каррильо
20 Маркуш Лопеш 64′
14 Бальде Кейта
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 1
11 Угловые 5
9 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
«Барселона» разгромила «Мурсию» и вышла в 1/8 Кубка Испании
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ
Хоккеист ЦСКА забил «гол Гранлунда» в матче КХЛ (видео)
Тренер: Лыжник Легков сейчас в ужасном состоянии
Marca: ФИФА решила больше не проводить Кубок конфедераций
Новости
Авто
Mitsubishi смогла удивить: японцы сделали машину 1917 года Самой интересной премьерой Mitsubishi на моторшоу в Лос-Анджелесе стала… Model A 1917 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь