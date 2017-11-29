Новый супертурнир для клубов: ФИФА создает свою Лигу чемпионов
Рассказываем об измененном формате чемпионата мира для клубных команд.
Рассказываем об измененном формате чемпионата мира для клубных команд.
В течение последних месяцев не раз появлялась информация, что на смену Кубку конфедераций в самое ближайшее время придет совершенно новый турнир. Неофициально его называют Super Club World Cup.
Сегодня испанская Marca опубликовала один из возможных проектов турнира.
ФОРМАТ
Выступают 24 команды, представляющие пять конфедераций.
Их разобьют на восемь групп по три команды. Победители групп выйдут в четвертьфинал.
СРОКИ
Предполагается, что первая мировая Лига чемпионов пройдет летом 2021-го. Новый турнир, как и Кубок конфедераций, будет играться каждые четыре года. Максимальное число игр проведут финалисты — пять. Поэтому организаторы рассчитывают, что соревнование займет не более 20 дней.
МЕСТО
Новый турнир каждый раз будет принимать хозяин чемпионата мира среди сборных. Единственное исключение — дебютный. Так как в Катаре летом
УЧАСТНИКИ
Европу представят 12 клубов: четыре последних победителя Лиги чемпионов, четыре финалиста, четыре лучших команды по клубным коэффициентам УЕФА.
Сегодня в их число вошли бы: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Севилья», «Манчестер Сити», «Боруссия» Д, «Бенфика», «Арсенал», «Порту»,
От Южной Америки могли бы выступить победители Кубка Либертадорес и лучшая команда по рейтингу: «Атлетико Насьональ», «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо», «Атлетику Минейру» и «Бока Хуниорс».
От Африки — «Видад Касабланка», «Мамелоди Сандаунс».
От Азии — «Урава», «Чонбук».
От Северной Америки — «Пачука», «Америка».
От Океании — «Окленд».