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22:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый супертурнир для клубов: ФИФА создает свою Лигу чемпионов

Рассказываем об измененном формате чемпионата мира для клубных команд.

Источник: Reuters

В течение последних месяцев не раз появлялась информация, что на смену Кубку конфедераций в самое ближайшее время придет совершенно новый турнир. Неофициально его называют Super Club World Cup. Что-то вроде новой мировой Лиги чемпионов или чемпионата среди суперклубов.

Сегодня испанская Marca опубликовала один из возможных проектов турнира.

ФОРМАТ

Выступают 24 команды, представляющие пять конфедераций.

Их разобьют на восемь групп по три команды. Победители групп выйдут в четвертьфинал.

Президент ФИФА Джанни ИНФАНТИНО | Источник: Reuters

СРОКИ

Предполагается, что первая мировая Лига чемпионов пройдет летом 2021-го. Новый турнир, как и Кубок конфедераций, будет играться каждые четыре года. Максимальное число игр проведут финалисты — пять. Поэтому организаторы рассчитывают, что соревнование займет не более 20 дней.

МЕСТО

Новый турнир каждый раз будет принимать хозяин чемпионата мира среди сборных. Единственное исключение — дебютный. Так как в Катаре летом из-за жары играть не станут. Есть вероятность, что обратятся к Китаю.

УЧАСТНИКИ

Европу представят 12 клубов: четыре последних победителя Лиги чемпионов, четыре финалиста, четыре лучших команды по клубным коэффициентам УЕФА.

Сегодня в их число вошли бы: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Севилья», «Манчестер Сити», «Боруссия» Д, «Бенфика», «Арсенал», «Порту»,

От Южной Америки могли бы выступить победители Кубка Либертадорес и лучшая команда по рейтингу: «Атлетико Насьональ», «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо», «Атлетику Минейру» и «Бока Хуниорс».

От Африки — «Видад Касабланка», «Мамелоди Сандаунс».

От Азии — «Урава», «Чонбук».

От Северной Америки — «Пачука», «Америка».

От Океании — «Окленд».

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