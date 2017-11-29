Marca: Смолов — в шорт-листе «Реала»

Одним из кандидатов на переход в «Королевский клуб» является Смолов. Первоисточник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.