Marca: Смолов — в шорт-листе «Реала»
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в число футболистов, которые могут перейти в «Реал» предстоящей зимой, утверждает Marca.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в число футболистов, которые могут перейти в «Реал» предстоящей зимой, утверждает Marca.
Согласно источнику, мадридцы рассматривают вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ведет работу в поисках нового игрока атакующей линии.
Одним из кандидатов на переход в «Королевский клуб» является Смолов. Первоисточник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.
Помимо Смолова в