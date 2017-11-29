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21:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Marca: Смолов — в шорт-листе «Реала»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в число футболистов, которые могут перейти в «Реал» предстоящей зимой, утверждает Marca.

Источник: Спорт-Экспресс

Согласно источнику, мадридцы рассматривают вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ведет работу в поисках нового игрока атакующей линии.

Одним из кандидатов на переход в «Королевский клуб» является Смолов. Первоисточник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.

Помимо Смолова в шорт-лист «Реала» входят Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Арсенал») и Тимо Вернер («Лейпциг»). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.

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