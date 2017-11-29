«Астана» может отдать Зайнутдинова и Перцуха в аренду
Два новичка «Астаны» могут продолжить свои карьеры в других клубах
Два новичка «Астаны» могут продолжить свои карьеры в других клубах
Оба футболиста примут участие в
Скорее всего, оба игрока будут защищать цвета костанайского «Тобола», в котором по ходу ушедшего сезона выступали другие футболисты «Астаны»: Аздрен Лулаку, Джордже Деспотович, Сергей Малый и ряд других игроков.
В уходящем сезоне за «Акжайык» Юрий Перцух провел 26 игр, из них в двадцати случаях выходил в стартовом составе. Забил два гола и отдал три результативные передачи, заработав пять предупреждений.
Что касается Зайнутдинова, то Бахтиер провел за «Тараз» 27 матчей. 24 раза выходил в основном составе, забил семь мячей и отдал три результативные передачи при одном заработанном предупреждении.