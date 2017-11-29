«Астана» может отдать Зайнутдинова и Перцуха в аренду

Оба футболиста примут участие в учебно-тренировочных сборах в зимнее межсезонье, а перед началом нового сезона ввиду высокой конкуренции за место в основном составе будут отданы в аренду.

Скорее всего, оба игрока будут защищать цвета костанайского «Тобола», в котором по ходу ушедшего сезона выступали другие футболисты «Астаны»: Аздрен Лулаку, Джордже Деспотович, Сергей Малый и ряд других игроков.

В уходящем сезоне за «Акжайык» Юрий Перцух провел 26 игр, из них в двадцати случаях выходил в стартовом составе. Забил два гола и отдал три результативные передачи, заработав пять предупреждений.