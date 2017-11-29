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20:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» может отдать Зайнутдинова и Перцуха в аренду

Два новичка «Астаны» могут продолжить свои карьеры в других клубах премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет о полузащитниках Юрие Перцухе и Бахтиере Зайнутдинове, перешедших на днях из «Акжайыка» и «Тараза» соответственно.

Оба футболиста примут участие в учебно-тренировочных сборах в зимнее межсезонье, а перед началом нового сезона ввиду высокой конкуренции за место в основном составе будут отданы в аренду.

Скорее всего, оба игрока будут защищать цвета костанайского «Тобола», в котором по ходу ушедшего сезона выступали другие футболисты «Астаны»: Аздрен Лулаку, Джордже Деспотович, Сергей Малый и ряд других игроков.

В уходящем сезоне за «Акжайык» Юрий Перцух провел 26 игр, из них в двадцати случаях выходил в стартовом составе. Забил два гола и отдал три результативные передачи, заработав пять предупреждений.

Что касается Зайнутдинова, то Бахтиер провел за «Тараз» 27 матчей. 24 раза выходил в основном составе, забил семь мячей и отдал три результативные передачи при одном заработанном предупреждении.

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