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19:32 (мск), источник: ТАСС

Бывший главный тренер сборной Англии Эллардайс возглавил «Эвертон»

ТАСС, 29 ноября. Футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении бывшего наставника сборной Англии Сэма Эллардайса на пост главного тренера. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Источник: AFP 2017

Отмечается, что в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», который пройдет позднее в среду, «Эвертоном» в последний раз будет руководить 44-летний Дэвид Ансворт. 63-летний Эллардайс приступит к выполнению обязанностей после встречи с «Вест Хэмом».

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«Эвертон» с 12 очками занимает 17-е место в чемпионата Англии после 13 туров. В Лиге Европы за тур до окончания группового раунда команда лишилась шансов на выход в плей-офф. 23 октября «Эвертон» объявил об увольнении главного тренера Роналда Кумана, а исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ансворт.

24 мая 2017 года Эллардайс подал в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас», сообщив, что он намерен завершить тренерскую карьеру. В качестве тренера Эллардайс также работал в ирландском «Лимереке», английских «Престоне», «Блэкпуле», «Ноттс Каунти», «Болтоне», «Ньюкасле», «Блэкберне», «Вест Хэме» и «Сандерленде». 22 июля 2016 года он возглавил сборную Англии и спустя два месяца был уволен из-за подозрений в коррупции.

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