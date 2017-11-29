Бывший главный тренер сборной Англии Эллардайс возглавил «Эвертон»

Источник: AFP 2017

Отмечается, что в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», который пройдет позднее в среду, «Эвертоном» в последний раз будет руководить 44-летний Дэвид Ансворт. 63-летний Эллардайс приступит к выполнению обязанностей после встречи с «Вест Хэмом».

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«Эвертон» с 12 очками занимает 17-е место в чемпионата Англии после 13 туров. В Лиге Европы за тур до окончания группового раунда команда лишилась шансов на выход в плей-офф. 23 октября «Эвертон» объявил об увольнении главного тренера Роналда Кумана, а исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ансворт.