Главным тренером «Вест Бромвича» стал Алан Пардью

Источник: Reuters

Соглашение с 56-летним английским специалистом рассчитано на два с половиной года.

«Я взволнован возможностью, которую мне предоставил “Вест Бромвич”. Непосредственной задачей будет добиться результатов, которые нам нужны, чтобы подняться вверх в турнирной таблице», — сказал Пардью.

На прошлой неделе «Вест Бромвич» объявил о расторжении контракта с главным тренером Тони Пьюлисом. Пардью в декабре 2016 года покинул лондонский «Кристал Пэлас» и после этого находился без работы.