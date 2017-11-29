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17:01 (мск), источник: Р-Спорт

Главным тренером «Вест Бромвича» стал Алан Пардью

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Вест Бромвич» на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Алана Пардью.

Источник: Reuters

Соглашение с 56-летним английским специалистом рассчитано на два с половиной года.

«Я взволнован возможностью, которую мне предоставил “Вест Бромвич”. Непосредственной задачей будет добиться результатов, которые нам нужны, чтобы подняться вверх в турнирной таблице», — сказал Пардью.

Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе «Вест Бромвич» объявил о расторжении контракта с главным тренером Тони Пьюлисом. Пардью в декабре 2016 года покинул лондонский «Кристал Пэлас» и после этого находился без работы.

«Вест Бромвич» с 12 очками после 14 матчей занимает 16-е место в чемпионате Англии.

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