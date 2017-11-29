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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт: У «Кайрата» в последние годы были сильные футболисты, но слабые тренеры. У «Астаны» все наоборот

Алматинский ФК «Кайрат» на днях продлил контракт на два года с Карлосом Феррером. По мнению известного ветерана футбола Юсупа Шадиева, испанский тренер своей работой заслужил остаться в команде на следующий сезон. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz по этому поводу.

— Сложно сказать, как отработает Феррер в следующем году. Хотя вторую часть минувшего сезона провел неплохо. Дал результат, при нем команда ни разу не проиграла. Время покажет, какой он тренер, ведь до «Кайрата» в основном трудился с молодежью. При этом много молодых футболистов привлекает в состав. Видимо, растет. Во всяком случае, заслужил свой шанс остаться в клубе на будущий сезон, — рассказал Шадиев.

— Как считаете, для него важно удачно стартовать в новом сезоне, чего не удавалось «Кайрату» при других специалистах?

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— По-разному было. Вспомните 2015 год. Команда при Вайссе во втором круге шла неплохо, в 27-м туре имела четырехочковый отрыв от «Астаны», но за четыре тура до завершения чемпионата начала терять преимущество. Сыграла вничью на своем поле с «Атырау» (0:0), после чего дома проиграла «Астане» (0:1). В итоге, упустила чемпионство. У «Кайрата» всегда были перепады в игре. В свою очередь «Астана» более ровно проходила сезон.

В этом году «Кайрат», особенно в конце чемпионата, выигрывал за счет индивидуальной игры своих футболистов. То Гоу забьет, то Исламхан, то Аршавин. При этом была уверенность, что у «Кайрата» кто-то обязательно забьет, хоть коллективной игры было мало.

У «Астаны» более лучше поставлена командная игра, но по подбору исполнителей она уступала «Кайрату». Возьмите тех же защитников, Суюмбаев будет посильнее Шомко, так как лучше действует в защите. Это мое мнение. Два центральных защитника у «Кайрата» неплохие. Еще Куантаев есть.

«Кайрат — мощная команда. На 60 процентов выиграет чемпионат в следующем году, если не подведет тренер.

У «Астаны» все наоборот — сильный специалист, слабые футболисты. Чувствуется во всем рука Стойлова. Все четыре чемпионства выиграл болгарин. Он умел готовить команду на весь сезон и грамотно проводить ротацию состава. В «Кайрате» в последние годы игру определяли футболисты, тогда как не было сильного тренера, как в «Астане». Надеемся, у Феррера все получится в «Кайрате» в следующем году.

Напомним, Карлос Феррер возглавил «Кайрат» в середине сезона, когда в отставку был отправлен грузинский специалист Кахабер Цхададзе. При испанце алматинцы не проиграли ни одного матча во второй части чемпионата, финишировав на втором месте. На днях клуб продлил с ним контракт на два года.

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