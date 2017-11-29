Коноплянка: Снова живу, полгода назад не чувствовал себя в «Шальке» футболистом

«Я снова живу, знаете. Потому что я полгода назад не чувствовал себя здесь футболистом. С приходом Тедеско всё перевернулось, я опять поверил в футбол, и он верит в меня. Снова-таки, при прошлом тренере (Маркусе Вайнцирле) была просто катастрофа. Я приехал и думал, что можно общаться здесь хотя бы на английском языке, но он был, мягко говоря, не рад этому и всегда говорил по-немецки.

Но с приходом Тедеско всё изменилось. Он коммуникабельный человек, просто со всеми находит общий язык. Подошёл к испанцу — на испанском поговорил, к итальянцу — на итальянском, ко мне подошёл — на английском. Он понимает, что нужно всем объяснять, чтобы всё было понятно, и это радует. И поэтому есть результат. Все в Тедеско верят и бьются на поле.



Когда мы играли против «Гамбурга», мне очень понравилась фраза Тедеско в перерыве: «Не забывайте, кто мы и где мы должны быть! Знаете, где? Только после “Баварии”. Мне это понравилось, что он ставит такие цели. Это мотивирует и вселяет уверенность. И мы боремся за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон», — цитирует Коноплянку «Футбол 24».