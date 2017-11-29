Сербский нападающий судится с «Актобе»

— Мне позвонили из «Актобе», которую на тот момент тренировал Юрий Уткульбаев. Казахстан для 23-летнего игрока — не лучший выбор, но мне предложили хороший контракт, и у меня не было других вариантов, кроме как вернуться в Сербию. Поэтому я принял приглашение и оправился в Турцию на подготовку с актбинцами.

Все было хорошо, но потом последовал худший период в моей жизни. К счастью, мной занимался доктор Томас Фрулик из Германии, бывший врач своей сборной, работавший со «Штутгартом» и «Хоффенхаймом». После травмы я вернулся в «Актобе», хотел провести там следующий сезон.



Я приехал в ноябре 2016 года во время отпуска, и в это время там были арестованы директор «Актобе». Все поменялось — новое руководство, тренер. Они попросили меня разорвать контракт, я этого делать не стал, и теперь мы судимся с клубом.