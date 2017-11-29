Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Суонси
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Труа
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Фазель: Есть риск, что КХЛ не отпустит иностранных игроков на ОИ
РФ в ожидании соперников: что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Иванка Трамп надела странное зеленое платье на встречу в Индии
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
15:39 (мск), источник: Sports.kz

Сербский нападающий судится с «Актобе»

Бывший форвард «Актобе» Неманья Николич рассказал, что в настоящее время он судится с казахстанским клубом, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на «Спортски журнал».

— Мне позвонили из «Актобе», которую на тот момент тренировал Юрий Уткульбаев. Казахстан для 23-летнего игрока — не лучший выбор, но мне предложили хороший контракт, и у меня не было других вариантов, кроме как вернуться в Сербию. Поэтому я принял приглашение и оправился в Турцию на подготовку с актбинцами.

Читайте также
«Актобе» не договорился с Дулубом

Все было хорошо, но потом последовал худший период в моей жизни. К счастью, мной занимался доктор Томас Фрулик из Германии, бывший врач своей сборной, работавший со «Штутгартом» и «Хоффенхаймом». После травмы я вернулся в «Актобе», хотел провести там следующий сезон.

Я приехал в ноябре 2016 года во время отпуска, и в это время там были арестованы директор «Актобе». Все поменялось — новое руководство, тренер. Они попросили меня разорвать контракт, я этого делать не стал, и теперь мы судимся с клубом.

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Санчес считает, что Мэйвезер задумал встать на пути реванша Головкин - Альварес
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева
Вратарь «Спартака» получил премию «Футбольный джентльмен года»
Фазель: Есть риск, что КХЛ не отпустит иностранных игроков на ОИ
РФ в ожидании соперников: что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018
Федерация хоккея США: Чистые спортсмены РФ должны играть на ОИ
Тренер: Лыжник Легков сейчас в ужасном состоянии
ВФЛА не будет против выступления РФ в нейтральном статусе на ЧМ
Новости
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь