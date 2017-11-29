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14:27 (мск), источник: Prosports.kz

Твумаси заинтересовал клубы Бундеслиги. Его может заменить игрок «Уфы»

«Астану» ждет насыщенный трансферный период.

Источник: Prosports.kz

По информации Prosports.kz, в случае ухода Патрика Твумаси или Джуниора Кабананга столичный клуб попытается приобрести форварда российской «Уфы» Сильвестра Игбуна.

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В нынешнем сезоне нигериец сыграл в РФПЛ 17 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

Портал transfermarkt.de оценивает Игбуна в 1,2 млн евро. При этом «Астана» может продать, как Твумаси, так и Кабананга уже в ближайшее трансферное окно.

В игроке сборной Ганы заинтересованы не только «Селтик» и «Бурсаспор», но и клубы немецкой Бундеслиги — «Штутгарт» и «Байер». В свою очередь на Джуниора Кабананга обратили внимание скауты норвежского «Русенборга».

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