Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Твумаси заинтересовал клубы Бундеслиги. Его может заменить игрок «Уфы»
«Астану» ждет насыщенный трансферный период.
«Астану» ждет насыщенный трансферный период.
По информации Prosports.kz, в случае ухода Патрика Твумаси или Джуниора Кабананга столичный клуб попытается приобрести форварда российской «Уфы» Сильвестра Игбуна.
В нынешнем сезоне нигериец сыграл в РФПЛ 17 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.
Портал transfermarkt.de оценивает Игбуна в 1,2 млн евро. При этом «Астана» может продать, как Твумаси, так и Кабананга уже в ближайшее трансферное окно.
В игроке сборной Ганы заинтересованы не только «Селтик» и «Бурсаспор», но и клубы немецкой Бундеслиги — «Штутгарт» и «Байер». В свою очередь на Джуниора Кабананга обратили внимание скауты норвежского «Русенборга».