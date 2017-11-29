Твумаси заинтересовал клубы Бундеслиги. Его может заменить игрок «Уфы»

Источник: Prosports.kz

По информации Prosports.kz, в случае ухода Патрика Твумаси или Джуниора Кабананга столичный клуб попытается приобрести форварда российской «Уфы» Сильвестра Игбуна.

В нынешнем сезоне нигериец сыграл в РФПЛ 17 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

Портал transfermarkt.de оценивает Игбуна в 1,2 млн евро. При этом «Астана» может продать, как Твумаси, так и Кабананга уже в ближайшее трансферное окно.