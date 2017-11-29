Оправданно ли «Ордабасы» потратил 70 миллионов тенге на двух легионеров?

Как известно, согласно регламенту премьер-лиги, любой клуб имел право заявить не более 30 игроков, в число которых могли входить не более восьми футболистов, не являющихся воспитанниками казахстанских спортшкол. В то же время клуб имел право дополнительно на возмездной основе заявить не более двух игроков, не являющихся воспитанниками. Размер взноса за использование каждой дополнительной позиции игрока, не являющегося воспитанником, составлял 35 миллионов тенге. При этом общее количество заявляемых игроков не должно быть более 30 человек.

В начале чемпионата у «Ордабасы» было десять легионеров при разрешенных восьми. Это Пабло Фонтанелло (Италия/Аргентина), Зоран Рендулич (Сербия), Абдуллаи Диакате (Сенегал), Никита Бочаров (Россия), Кирилл Ковальчук (Украина/Молдова), Отар Марцваладзе (Грузия), Преслав Йорданов (Болгария), Александр Гейнрих (Узбекистан), Александр Симчевич (Сербия) и Гогита Гогуа (Грузия).

Таким образом, два дополнительных легионера обошлись «Ордабасы» в 70 миллионов тенге. В составах остальных клубов числились по восемь-девять иностранцев.

Кроме того, летом из шымкентской команды ушли Рендулич, Гогуа, Марцваладзе. На их места пришли Срджан Вуяклия (Сербия), Оливер Петрак (Хорватия), Рохер Каньяс (Колумбия). То есть южане заканчивали чемпионат при десяти легионерах в составе. В связи с этим предлагаем ознакомиться с выступлением всех иностранных футболистов «Ордабасы» и оценить их вклад в завоевании первой «бронзы» в истории клуба, а также целесообразность потраченных на них деньги с учетом образовавшихся долгов по зарплате перед футболистами в конце сезона.

Читайте также «Ордабасы» был продан посредством электронных торгов

Никита Бочаров, полузащитник/25 лет

37 матчей, 1+4.

Единственный в составе «Ордабасы» футболист, кто провел в чемпионате все 33 матча. Даже в прошлом сезоне за «Актобе» отыграл на четыре матча меньше, забив при этом семь мячей при трех голевых передачах. По итогам нынешнего сезона у болельщиков вряд ли найдется повод бросить камешек в его огород.

Пабло Фонтанелло, защитник/33 года

29 матчей, 3 гола+1 результативная передача.

К аргентинцу также не может быть никаких претензий по самоотдаче и квалификации. Действовал всегда собрано и надежно. Если и были некоторые погрешности в его игре, то вследствие невыразительности всей обороны. Один из немногих легионеров, заслуживавших подписания долгосрочного соглашения, а именно до конца 2019 года.

Александр Симчевич, защитник/30 лет

20 матчей.

Минувший сезон трудно занести в его актив. Все-таки не сразу заиграл из-за высокой конкуренции, хотя в ходе чемпионата вернул себе место в составе, что уже говорит о многом. Сербский защитник намерен продолжить выступление в «Ордабасы», с которым у него действует контракт до конца 2019 года.

Кирилл Ковальчук, полузащитник/31 год

34 матча, 4+1.

Украинец играл стабильно. Вот только не был на голову сильнее местных воспитанников. Поставили бы на его место другого футболиста, в том числе казахстанца, рисунок игры не сильно изменился бы. Откровенно говоря, вместо него можно было бы пригласить более сильного иностранца.

Абдуллаи Диакате, полузащитник/29 лет

35 матчей, 2+1.

Один из лучших опорников чемпионата, умеет не только разрушать, но и созидать. Сенегальцу вполне по силам играть за «Астану» или «Кайрат», но столичные клубы по каким-то причинам его не замечают, приглашая в среднюю линию порой непонятных исполнителей. Впрочем, это их право. Если и покинет «Ордабасы» в межсезонье Диакате, то явно не по игровым причинам.

Оливер Петрак, полузащитник/26 лет

8 матчей.

Стоило ли приглашать хорвата ради восьми игр, из которых он только три провел от «звонка до звонка»? Самый странный трансфер минувшего сезона в КПЛ.

Рохер Каньяс, полузащитник/27 лет

12 матчей.

Хочется думать, колумбиец попал не в свою команду, потому как не верится, что в свои 27 лет он мог до такой степени регрессировать. Каньясу следует задуматься о смене клубной прописки или переехать в другой чемпионат. Он полезен тогда, когда нам нем завязана вся игра, как это было в прежние сезоны в «Шахтере» и «Астане». Кстати, при возможном прибытии Виктора Кумыкова в карагандинский клуб Рохер мог бы тоже вернуться в шахтерскую столицу. С российским тренером, которого еще сватают в «Атырау», у колумбийца было бы больше шансов реанимировать карьеру в Казахстане.

Преслав Йорданов, нападающий/28 лет

19 матчей, 4 гола.

Как видно, болгарин не часто играл за южан с самого начала сезона. Да и то в проведенных встречах больше выходил на замену или сменялся, в его активе всего два полных матча. Странно, что «Ордабасы» предпочел продержать его до конца чемпионата, а не найти ему замену в летнее трансферное окно. Кстати, три гола из четырех он забил в матче последнего, 33-го утра против покинувшего премьер-лигу «Окжетпеса» (3:2).

Срджан Вуяклия, нападающий/29 лет

7 матчей, 4+1.

Приглашался в команду летом. Но даже в этом случае провел только 514 минут игрового времени. Иными словами, не отыграл ни одного полного матча при четырех выходах на замену во втором тайме. Интересно, что и в «Црвене Звезде» не имел необходимой игровой практики, что не стало преградой для перехода в «Ордабасы».

Александр Гейнрих, нападающий/33 года

16 матчей.

Лучшие сезоны в КПЛ провел за «Актобе». Однако самую высокую результативностью показал в прошлом году за «Ордабасы», когда во всех турнирах забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. В последнем чемпионате довольствовался преимущественно выходами на замену. По большому счету, расставаться с ним стоило еще летом.

Читайте также Байсеитов рассказал о составе и главном тренере «Ордабасы» на следующий сезон

Покинувшие летом «Ордабасы» футболисты.

Зоран Рендулич, защитник/33 года

5 матчей.

Что тут скажешь, прокололись руководители с этим игроком. С другой стороны, не могли не знать, что футболист особо не жаловал другие клубы, в которых играл по большим праздникам. Тем не менее, пригласили его, чтобы летом от него избавиться.

Гогита Гогуа, полузащитник/34 года

25 матчей, 2 гола.

В квалификации грузинского футболиста сомневаться не приходится, в противном случае не заиграл бы за «Иртыш» под руководством Димитара Димитрова. Именно своей яркой игрой в Павлодаре он привлек внимание «Ордабасы», переманившего его хорошими деньгами. Перейдя в стан шымкентцев, он стал заложником игровой концепции и непонятной ротации тренерского штаба. Как итог, за два неполных сезона забил три гола и отдал одну результативную передачу, тогда как за полгода в «Иртыше» отличился в четырех случаях при пяти голевых передачах. Похоже, Димитрову лучше удавалось использовать сильные качества Гогуа.

Отар Марцваладзе, нападающий/33 года

10 матчей, 1 гол.

Несмотря на богатый опыт за плечами, не стал ведущим футболистом «Ордабасы», в который перешел в июне 2016 года. Причин несколько — недоверие со стороны тренера и низкая результативность. Так что его уход из команды в летнее межсезонье никого не удивил. Разве что ударил по репутации людей, занимавшихся трансферами.