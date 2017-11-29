Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Вест Бромвич» объявил имя нового главного тренера
«Вест Бромвич Альбион» объявил о назначении на пост главного тренера Алана Пардью.
«Вест Бромвич Альбион» объявил о назначении на пост главного тренера Алана Пардью.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение со специалистом подписано на 2,5 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что главная задача, поставленная перед тренером, — сохранить прописку в
«Непосредственной задачей будет получить те результаты, которые нам нужны. Я знаю, что, когда я присоединяюсь к одному из великих клубов Англии, то должен продвигаться вперед в