«Вест Бромвич» объявил имя нового главного тренера

Ранее в СМИ сообщалось, что главная задача, поставленная перед тренером, — сохранить прописку в Премьер-лиге. Если Пардью сумеет это сделать, то ему полагается бонус в размере £ 1 млн (около € 1,1 млн).

«Непосредственной задачей будет получить те результаты, которые нам нужны. Я знаю, что, когда я присоединяюсь к одному из великих клубов Англии, то должен продвигаться вперед в Премьер-лиге. Это захватывающий шанс сыграть определённую роль в реализации этих амбиций», — сказал Пардью.