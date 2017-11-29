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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Бромвич» объявил имя нового главного тренера

«Вест Бромвич Альбион» объявил о назначении на пост главного тренера Алана Пардью.

Источник: AFP 2017

Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение со специалистом подписано на 2,5 года.

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Ранее в СМИ сообщалось, что главная задача, поставленная перед тренером, — сохранить прописку в Премьер-лиге. Если Пардью сумеет это сделать, то ему полагается бонус в размере £ 1 млн (около € 1,1 млн).

«Непосредственной задачей будет получить те результаты, которые нам нужны. Я знаю, что, когда я присоединяюсь к одному из великих клубов Англии, то должен продвигаться вперед в Премьер-лиге. Это захватывающий шанс сыграть определённую роль в реализации этих амбиций», — сказал Пардью.

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