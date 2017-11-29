Алишер Усманов намерен приобрести футбольный клуб «Андерлехт» за более чем €100 млн

«Новый поворот в саге о продаже футбольного клуба “Андерлехт”: его намерен купить Алишер Усманов, российский бизнесмен узбекского происхождения. Он намеревается сделать предложение, которое превысит 100 миллионов (евро)», — пишет издание.

Ранее в пресс-службе бизнесмена РИА Новости сообщили, что Усманову предложили приобрести «Андерлехт», но никаких решений пока принято не было.

В середине ноября о возможной покупке сообщило датское издание Het Laatste Nieuws. По данным газеты, кроме Усманова, владеющего 30% акций лондонского «Арсенала», на приобретение «Андерлехта» претендуют Пол Гейсенс и Вутер Ванденхауте, которые хотят совместно приобрести клуб. Потенциальные покупатели предлагают за «Андерлехт» около 80 миллионов евро. В настоящее время владельцем клуба является Роджер Ванден Сток.