Главный тренер «Севильи» Бериссо, у которого обнаружили рак, успешно прооперирован

Сроки восстановления 48-летнего Бериссо зависят от постоперационного прогресса и станут известны в ближайшие дни.

Под его руководством клуб с 25 очками после 13 матчей занимает пятое место в чемпионате Испании и перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов претендует на выход в плей-офф турнира.