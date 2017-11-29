Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Главный тренер «Севильи» Бериссо, у которого обнаружили рак, успешно прооперирован
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Сроки восстановления 48-летнего Бериссо зависят от постоперационного прогресса и станут известны в ближайшие дни.
Бериссо был назначен главным тренером «Севильи» в конце мая.
Под его руководством клуб с 25 очками после 13 матчей занимает пятое место в чемпионате Испании и перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов претендует на выход в
Одним из соперников «Севильи» по группе в Лиге чемпионов является московский «Спартак».