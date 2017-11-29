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«Реал» сыграл вничью с клубом третьего дивизиона, но вышел в 1/8 финала Кубка Испании
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Встреча, состоявшаяся во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 2:2. В составе «сливочных» дубль оформил Борха Майораль (62-я и 70-я минуты). Авторами голов у гостей стали Луис Милья (25-я) и Альваро Портилья (89-я).
Первый матч команд, прошедший 26 октября в Фуэнлабраде, закончился победой «Реала» (2:0).
Результаты других ответных игр 1/16 финала Кубка Испании:
«Леванте» — «Жирона» — 1:1 (первый матч — 2:0),
«Сельта» — «Эйбар» — 1:0 (2:1).