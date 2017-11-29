Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Армения лишится права поставлять «коньяк» в Евросоюз
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.11
Уотфорд2
Манчестер Юнайтед4
Футбол. Зарубежный
28.11
Вест Бромвич Альбион2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
28.11
Бордо3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
28.11
Брайтон & Хоув0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
28.11
Лестер2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
28.11
Амьен2
Дижон1
Футбол. Зарубежный
28.11
Страсбур0
Кан0
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Макаревич в Одессе объяснил свою позицию по Крыму
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Злые люди живут меньше
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
10«Зенит» разгромил «Тосно»
08:02 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-вратарь сборной Бразилии по футболу Жулио Сезар расторг контракт с «Бенфикой»

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Бразильский голкипер Жулио Сезар расторг соглашение с лиссабонской «Бенфикой», сообщается на официальном сайте португальского футбольного клуба.

Источник: AFP 2017

Отмечается, что контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, был расторгнут по взаимному согласию сторон. Во время прощания с партнерами по «Бенфике», которое было запечатлено на видео, 38-летний Жулио Сезар не смог сдержать слез.

Читайте также
«Бенфика» перед матчем с ЦСКА обыграла «Виторию Сетубал» в Кубке Португалии

Жулио Сезар перешел в «Бенфику» в 2014 году из лондонского «Куинз Парк Рейнджерс». В общей сложности в составе лиссабонского клуба он провел 83 игры и пропустил 69 мячей, став трехкратным чемпионом Португалии, двукратным обладателем Кубка португальский лиги и завоевав Суперкубок страны.

С 2004 по 2014 год Жулио Сезар провел 87 матчей за сборную Бразилии, с которой он дважды выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2004).

Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Гол Сергачева принес «Тампе» победу в матче НХЛ против «Баффало»
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча со «Спартаком»
Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь