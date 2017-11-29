Экс-вратарь сборной Бразилии по футболу Жулио Сезар расторг контракт с «Бенфикой»

Источник: AFP 2017

Отмечается, что контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, был расторгнут по взаимному согласию сторон. Во время прощания с партнерами по «Бенфике», которое было запечатлено на видео, 38-летний Жулио Сезар не смог сдержать слез.

Жулио Сезар перешел в «Бенфику» в 2014 году из лондонского «Куинз Парк Рейнджерс». В общей сложности в составе лиссабонского клуба он провел 83 игры и пропустил 69 мячей, став трехкратным чемпионом Португалии, двукратным обладателем Кубка португальский лиги и завоевав Суперкубок страны.