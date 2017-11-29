Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Спорт не помогает женщинам похудеть
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Армения лишится права поставлять «коньяк» в Евросоюз
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.11
Уотфорд2
Манчестер Юнайтед4
Футбол. Зарубежный
28.11
Вест Бромвич Альбион2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
28.11
Бордо3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
28.11
Брайтон & Хоув0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
28.11
Лестер2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
28.11
Амьен2
Дижон1
Футбол. Зарубежный
28.11
Страсбур0
Кан0
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Футболист ЦСКА признан самым ценным игроком 18-го тура РФПЛ
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Злые люди живут меньше
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
02:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» не сумел обыграть «Фуэнлабраду», но вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Фуэнлабрадой» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.

Источник: Reuters

В составе «сливочных» дубль оформил Борха Майораль, за гостей голы забили Луис Милья и Альваро Портилья. Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вышел на поле впервые за два месяца, появившись на замену на 62-й минуте, и первым касанием отдал результативную передачу. Мадридский клуб вышел в 1/8 финала за счёт победы в выездном матче со счётом 2:0.

В следующий раунд также пробились «Сельта» и «Леванте». Команда из Виго в ответном матче обыграла на своём поле «Эйбар» — 1:0. В первом матче подопечные Хуана Карлоса Унсуэ также отпраздновали победу — 2:1. «Леванте» сыграл вничью с «Жироной», но прошёл дальше за счёт гостевой победы (2:0).

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Леванте
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Daily Mail: «Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча со «Спартаком»
Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018
Новости
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь