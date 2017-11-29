«Реал» не сумел обыграть «Фуэнлабраду», но вышел в 1/8 финала Кубка Испании

В составе «сливочных» дубль оформил Борха Майораль, за гостей голы забили Луис Милья и Альваро Портилья. Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вышел на поле впервые за два месяца, появившись на замену на 62-й минуте, и первым касанием отдал результативную передачу. Мадридский клуб вышел в 1/8 финала за счёт победы в выездном матче со счётом 2:0.